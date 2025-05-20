遠百股東會／徐旭東：百貨不是只賣東西！靠創新、科技、永續搶市

遠百（2903）20日舉辦股東會，董事長徐旭東表示，百貨業是一個極具動態性與創新需求的產業，不斷改進、求新求變，才能在競爭激烈的市場中維持領先。百貨也不再只是傳統買賣的場域，而是融合創新思維、科技應用與環保理念的場域。

面對電商快速發展的威脅，徐旭東強調，購物不只是「買東西」，更是體驗的一部分。根據國際調查，疫情過後已有94%的消費者重返實體店面，證明人們仍渴望面對面互動、與朋友同行或與店員交流的購物過程，這些都是線上平台難以取代的價值所在。

總經理徐雪芳表示，2024年對遠百而言是一個充滿挑戰且競爭激烈的年度，但整體表現仍可視為豐收。公司持續引進新商品、策劃多元化活動，並善用科技創新提升營運效率，同時積極落實ESG行動。遠百也將持續拓展營業據點，包括預計2028年啟用的寶慶店及TPARK新據點，朝永續經營邁進，目標打造愈來愈茁壯的百年企業。

百貨零售市場持續成長，遠百秉持創新轉型的經營模式，陸續開出摩登時尚的商場，第四代City系列百貨店更是明顯轉型奏效，帶動營業額與獲利穩定成長。過去15年，遠百個體營業額平均每年成長6.8%，營業利益平均每年成長9%，經營成績亮眼。

遠百零售體系包括遠百以及轉投資的遠東SOGO、愛買、City’Super等零售事業，去年合併營業額為1,320億元，每股盈餘1.65元，每股發放現金股利1.35元，維持高現金股息殖利率。隨著遠東Garden City逐步營運，帶動遠東SOGO整體營收成長，愛買及City’Super持續提升商品獨特性，增加賣場多元性，同時強化發展電子商務，藉由調整營運模式，提高獲利。

面對電子商務崛起以及顧客期望轉變，遠百調整營業策略，快速跟上環境變化。由於越來越多消費者收到通知訊息後，才到實體商場享受更多體驗。因此，遠百以「提升顧客體驗」作為主要策略，善用AI，進行數據分析，在對的時間透過對的管道，把對的訊息傳給對的人，讓消費者享受量身定製的服務，去年推播給顧客訊息近400萬則，同時積極將館內打造成體驗式百貨，透過豐富的互動及體驗，還有商品調整，讓消費者有耳目一新的感受。

遠百持續擴大零售版圖，目前遍布45家據點，是國際化大型零售集團，未來加速培養國際型人才，並加快展店布局，創造成長動能。遠百寶慶已進行原址重建，邀請國際級大師打造高規格的新世代綠色百貨，並計劃在新北市TPARK科技園區再添據點，鄰近亞東醫院及高級住宅區，發展潛力可期。遠東Garden City是台北市中心最大商場，結合餐飲、文創、國際賽事，營運以來業績表現超越預期目標，未來有機會成為台北東區最年輕、時尚、最具特色的體驗商場。