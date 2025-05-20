加速台灣餐飲文化升級 樺漢將AI導入餐飲業
台灣以其兼容並蓄的文化底蘊，孕育出豐富多元的飲食風貌，不僅是味蕾的禮讚，更是人與人之間情感交流的橋樑。隨著AI技術快速發展，這股浪潮正席捲各產業。為加速台灣餐飲產業升級，將AI導入餐飲業，在保有傳統風味的基礎上，開創更多元的可能性，為消費者帶來更精緻、更個人化的用餐體驗。在經濟部中小及新創企業署的指導下，樺漢（6414）與王品集團（2727）共同贊助舉辦「懂心食刻─AI 餐飲文化智造展」，並邀請台灣美食技術交流協會等眾多台灣餐飲協會交流與分享，以推廣台灣本土飲食文化，並推動餐飲產業的創新與轉型。
此次活動以「飲食文化與科技融合」為主題，旨在串聯餐飲業與科技界，催化跨界創新， 推動整體生態系邁向智慧化、數據化與永續化。利用AI智慧系統進行客製化推薦，對國人及外國旅客推送台灣美食餐點建議，實現文化與科技的和諧共存。透過高科技解決方案，能為顧客提供更高效、更完善的餐飲選擇，並提升台灣飲食文化之國際能見度。
王品集團秉持「好好吃飯」的核心理念，認為每一頓飯都應受到重視，這不僅是對食物的尊重，更是對生活的體貼與關懷。此次展覽中，王品以旗下多元菜系、料理工序與飲食體驗設計，傳遞品牌對餐桌溫度的堅持與對款待精神的詮釋。
從經典排餐、現煎鐵板到火鍋，每一種風格背後，都體現「好好吃飯」的不同面貌──不只是吃得飽、吃得快，而是吃得剛剛好、吃得有感情。透過這場展覽，王品希望讓觀展者不僅感受到料理的用心，也感受到一種可以被實踐的生活態度：讓每一餐，都值得被好好對待。
在台灣這片豐饒的美食沃土上，飲食文化不僅是味蕾的詩篇，更是人與人之間情感的牽繫。台灣以其包容多元的特質，成為各國料理的交匯之地，無論是道地的本地小吃，還是融合
異國風韻的創意佳餚，都能在這裡展譜寫新的味蕾樂章。如今，隨著AI技術的革新，餐飲業正迎來一場靜謐卻深遠的變革，為這份文化注入新的靈魂。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言