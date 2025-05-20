台中市立醫院吸醫護族群卡位 信義房屋：「這裡」預售案坐5望6

台中首座市立醫院「台中市老人復健綜合醫院」預計今年9月啟用，醫院工作者成為周邊房市關注的新主力，包括醫師、護理與行政人員。信義房屋太平新光店經理陳昱帆指出，隨著工程消息曝光，當地預售與中古屋詢問度有所升溫，園區尚未啟用，利多效應就已提前反映在價格上，預售案成交單價最高站上每坪58萬元，創區域新高。

陳昱帆分析，以市立醫院為圓心，北側的十期重劃區與南側的新光重劃區最受青睞。這兩處不僅住宅規劃成熟，產品以三房附平面車位為主，符合醫護族群首購需求。

依據購屋預算與職業屬性，選擇也略有差異。陳昱帆觀察，醫師族群偏好品牌建商產品，如十期的知名建商系列或太原路沿線新案，十期重劃區鄰近廍子國小，未來將設立廍子國中，學區機能與發展潛力也是吸引醫師客群的重要因素。護理與行政人員則多選擇新光重劃區內知名建商系列建案，總價帶較親民，區域整體街廓規劃完整，道路呈棋盤式分布，也有商圈聚集，屋齡多在10年內，產品規格完整且選擇性高。

價格方面，十期重劃區總價約2000至3000萬元，可購大坪數三至四房；新光重劃區則落在1500至1800萬元，主力為三房平車產品，適合首購族。若預算再緊縮，亦可考慮太原路或74號快速道路沿線的大樓產品，總價約落在1200至1600萬元，通勤時間多在5分鐘內即可抵達醫院園區。

部分購屋族擔心鄰近醫院會影響居住品質，陳昱帆說明，此院屬於老人復健型機構，非急重症處理中心，急救車出入頻率相對較低。此外，醫院園區規劃明確，醫護宿舍與主要醫療區域各自獨立，與周邊住家保持適當緩衝，實際干擾有限。

陳昱帆表示，雖然近期整體經濟環境影響，房市成交量放緩，但對有剛性需求的買方而言，現階段是議價空間較大的進場時機。醫療園區帶來穩定人潮與長期需求，加上區域物件選擇多、價格具彈性，建議可積極洽談。

屋主端方面，環中路沿線即將湧現交屋潮，市場上同質性產品預期增加，屆時可能出現供過於求的情況，產品間將形成競價壓力，銷售期也可能延長。建議賣方審視自身物件的市場條件與售屋策略；自住換屋族則可趁市況盤整時，評估汰舊換新的節奏與機會點。