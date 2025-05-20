藥華藥再戰AOP 轟仲裁裁決不公 揭四程序錯誤、申請撤仲

藥華藥（6446）與歐洲通路商AOP間的紛爭再起，藥華藥19日晚間發布重大訊息，董事會決議向德國法蘭克福高等法院申請撤銷2025年2月17日收到的部分終局仲裁判斷（Partial Final Award），並將向仲裁庭申請暫停第二階段審理程序，以全力維護公司及全體股東權益。

藥華藥表示，依據律師團隊研判，撤仲程序約需時2年，對公司財務業務不會有影響。藥華藥重申，公司一貫秉持誠信經營、尊重法治的原則，對任何損及聲譽或股東權益的不實指控，依法積極應對。藥華藥委任的專業律師團隊提出四大理由，正式啟動撤仲。

藥華藥提出律師團揭的四大程序錯誤：

一，AOP居然故意不提交證據，仲裁庭竟偏袒再給機會，公然違背雙方「一次性完成程序」協議。藥華藥指出，仲裁庭開始進行時雙方均同意一次性完成仲裁的程序，仲裁庭卻因AOP舉證不足，甚至故意不舉證，僅作出部分裁決，更逕行安排第二階段以審理賠償金額，准允AOP延後舉證，仲裁庭更無視藥華藥的請求，實質上給予了AOP「第二次機會」，明顯不公平，已構成對藥華藥程序權利的侵害，違反德國法下所保障之聽審權。

藥華藥表示，事實上，在過去的仲裁案中，AOP曾試圖對藥華藥提出高額賠償要求，結果被德國聯邦最高法院撤銷。當時法院就已經指出，AOP證據不足、不予採信，證明他們的求償理由根本站不住腳。本次仲裁中，AOP指控藥華藥違反合約，導致藥品上市延遲了9.5個月，甚至對外妄稱藥華藥應該賠償大約3億歐元，但整個仲裁過程中，AOP根本尚未舉證，仲裁庭也沒有真正審查或認定這筆天價賠償是否合理，顯示AOP的主張只是空口說白話，完全沒有法律或事實依據。

二，仲裁庭承認AOP延誤美國藥證申請，卻誤以「沒有建立因果關係」為由駁回藥華藥求償。藥華藥表示，仲裁庭竟罔顧雙方往來紀錄與事實關聯，僅以「未能建立充分因果關係」為由，逕行駁回藥華藥之正當主張，裁決結果令人震驚。

藥華藥強烈質疑該判斷未正視AOP延誤行為對藥華藥造成的實質損害，顯係迴避爭點、錯置責任，並嚴重損及程序正義與商業信賴基礎。該結果不僅違背常理，更引發對仲裁庭中立性與專業性之重大疑慮。這樣不一致的做法，顯示仲裁庭在裁決上缺乏公平性，已違反德國法應遵循的當事人對等原則。

三，仲裁庭再度偏袒AOP，認定藥華藥對AOP歐洲藥證遲延9.5個月之違約責任。藥華藥表示，在2022年的證據調查階段，藥華藥曾要求AOP提供文件，用以說明AOP遲延獲得歐洲藥證的原因。當時，仲裁庭認為AOP本來就有義務提供這些資料，不用藥華藥要求，因此駁回了藥華藥的請求。然而，在隨後的裁決中，仲裁庭卻認為藥華藥沒有證明AOP遲延獲得歐洲藥證與藥華藥無關，並因此支持了AOP的主張。仲裁庭沒有解釋為何改變了立場，也沒給藥華藥反駁的機會。這種不一致的處理方式顯示仲裁庭的裁決標準不公平，已明顯偏袒AOP，違反了程序正義及侵害藥華藥的聽審權。

四，仲裁庭犯重大程序錯誤，裁定藥華藥應負擔約135萬歐元的仲裁費用及退還約20萬歐元的臨床藥品費用。

關於仲裁庭判公司要負擔前一次仲裁的費用，其實是因為仲裁庭便宜行事，錯誤地引用了已被德國聯邦最高法院撤銷的舊仲裁判斷。藥華藥也已經提出，這次仲裁中，仲裁庭錯誤認定藥華藥對歐洲藥證延遲9.5個月有責任，仲裁費用的計算基礎也應該依此重新評估。

另外，關於仲裁庭判藥華藥要退還約20萬歐元的臨床藥品費用，藥華藥認為仲裁庭搞錯了，把上次仲裁判決的效力擴大到這次AOP根本沒提出的請求上，而且這次仲裁也根本沒有認真審查AOP是否真的多付了錢，或這筆錢應不應該退還，程序非常不合理。

藥華藥表示，將向仲裁庭申請暫停第二階段審理程序，AOP延後舉證違反原協議，仲裁庭居然安排第二階段引發爭議，藥華藥將提請暫停程序。另依據律師團隊研判，撤仲程序約需時2年，公司認為對財務業務不會有影響。