投資大趨勢論壇6月18日登場／ETF致勝策略 專家教戰

美國總統川普掀起一波波關稅戰，攪亂全球金融市場秩序，股債市波動加大，為ETF投資人帶來新的挑戰。經濟日報將於6月18日舉辦「2025投資大趨勢論壇 解碼ETF致勝策略」，協助投資人瞭解並掌握最新ETF投資大趨勢。

ETF（Exchange Traded Fund）的特色是讓投資人可簡單（Easy）地透過信託（Turst）方式投資一籃子股票、債券或商品，有效分散風險，並有機會累積可觀的財富（Fortune），因而近幾年國內ETF規模一路成長。據投信投顧公會、集保結算所最新統計，截至4月底，國內ETF規模高達6.3兆元，受益人約1,472萬人。

有鑑於今年市場變動大增，投資人對市況掌握的殷切需求，本報特地舉辦「2025解碼ETF致勝策略」論壇，攜手國內六大指標ETF發行公司，包括元大投信、群益投信、富邦投信、中國信託投信、凱基投信、統一投信，前瞻下半年全球投資市場趨勢，深入探討ETF市場的產品創新與策略應用，為投資人搭建知識與實務交流的平台。

本次論壇聚焦六大ETF熱門議題，從股票、債券到黃金，從台股到美股，從被動式到主動式，還有一次打包股票債券的平衡ETF，讓投資人可以一次搞懂各類型ETF，在最新市場趨勢中掌握投資契機。

金管會副主委陳彥良將出席致詞，揭櫫ETF在我國推動亞洲資產管理中心的地位，並由投信投顧公會理事長暨元大投信董事長劉宗聖主講「亂世投資-從股票、債券到商品的多元配置」，群益優選收益非投資等級債券ETF經理人李忠泰主講「撥開關稅迷霧-掌握債券ETF投資契機」、富邦投信投資策略師徐翊達主講「市值型ETF 的機會-大型股與動能的完美結合」、中國信託投信投資部協理唐祖蔭主講「女股神的啟示-主動創新你的美股投資」、凱基投信投資長彭炫通主講「多空雙重奏-股債平衡ETF幫你在波動中前行」、統一投信量化及指數投資暨業務部基金經理林良一主講「掌握最HITO投資關鍵-布局美股SSS級神隊友」。

經濟日報希望藉此論壇，強化市場對ETF產品的理解與應用深度，並推動台灣資本市場與全球趨勢接軌，促進全民理財觀念升級。