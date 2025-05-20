貨運海轉空急單 有望出現

美中關稅戰休兵，長榮航（2618）總經理孫嘉明分析，美國百貨公司、大型賣場在出現低庫存的缺貨壓力，想要趕在9月開學潮、11月感恩節將貨上架壓力大增，不排除近期出現「海轉空」急單效應。

全球航空貨運市場自4月2日關稅宣布後，市場變化非常大，後來又出現大部分的國家都有90天的豁免期，大陸跟美國的關稅談判戰僵持最久，隨著5月14日美中對於關稅達成初步的共識，全球的關稅問題，暫時又回到原點。

從近期來看，對長榮航空輸美貨量還沒有什麼太大的影響，不過貨運市場正蠢動。孫嘉明表示，目前九架貨機和客機腹艙有載率都很高，隨著美中關稅戰協談後，下周開始大陸地區搶著出貨，海運爆艙，未來一到兩周不排除有「海轉空」貨源急單出現。

對於美國近期的相關政策，長榮航持續應對。孫嘉明表示，美國取消小額包裹800美元優惠關稅後，大陸、香港出口到北美電商貨下滑的幅度最明顯。

運力方面，長榮航今年底機隊將達89架，成為國內機隊最多的航空業者，新機仍舊是推動長榮航營運成長的最新成長動能，長榮航預計明年起引進51架新機，包括2027年起引進24架A350-1000廣體客機，2029年起引進18架A321neo窄體客機，2030年787全數30架到位。