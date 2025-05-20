長榮航：客運票價回不去了…看產業前景「戒慎恐懼、審慎樂觀」

長榮航（2618）昨（19）日舉行法說，長榮航總經理孫嘉明對今年客運市場表示，各種成本攀升壓力，高票價將持續、低票價難再現，票價「回不去了」。他認為，整體產業變數多，對今年產業前景持「戒慎恐懼、審慎樂觀」的態度。

長榮航空首席副總經理廖至維分析，到目前為止的票價較2019年還成長40%，機票價格下滑的幅度最大的是港、澳及大陸，北美線下滑幅度不到2%，機票價格易漲難跌，仍舊是未來趨勢。2025年全球客貨運需求強勁，預估營收年增4.4%，首度突破1兆美元。

從美國對等關稅後，暑假訂位還是比去年成長，歐美遊學、觀光及探親需求力道強勁，澳洲的成長力道更大，東南亞訂位熱絡，東北亞需求旺，持續加開航線，包括日前增加的神戶航線。

至於北美線暑假先增班西雅圖，10月開闢達拉斯全新航線，長榮航全面增強北美航網的綿密性，搶攻東南亞轉機北美市場；再加上國內新增4+1假期，都非常有利旅遊需求。

長榮航空今年的機會挑戰並存，客運成長強勁、貨運需求不墜，客運市場成長的五大動能，首先全球航空客載體量大，成長軌跡不變，第二，消費電子及高科技產品，維持貨運需求台幣由貶轉升、油價低檔徘徊，第三，台幣升值有利國際購買力、激勵出國旅遊。

第四，燃油美元計價且油價走低，是成本重大利多，第五新機交付時程延宕，客貨運能成長受限，通膨造成各種成本上揚，供給無法立即增加，客貨供給成長均有限，形成「票價不回落的僵固性」。

貨運方面，美中關稅戰休兵後，大陸開始大舉出貨北美，美國大型通路商急補庫存，全球海運爆艙、缺櫃再起，不排除近期有「海轉空」急單出現。

對產業前景，孫嘉明表示持審慎樂觀，現階段大環境多、空並存，不確定因素增加，航空客、貨運勢必跟著全球景氣；新台幣升值對出國旅遊則是「滿大一個刺激」，對於前景還是審慎樂觀，應該加上戒慎恐懼，有信心長期成長軌跡不變。