台塑集團旗下PCB載板廠南電（8046）昨（19）日公告，16日收到董座吳嘉昭辭職書，將在5月27日股東常會結束後請辭董事長職務。南電說明，吳嘉昭請辭董座，主要為傳承交棒。

吳嘉昭畢業於政治大學企管系，他是台塑集團老臣，也是關鍵指標人物，歷任南亞塑膠總經理、南亞塑膠副總經理，之後擔任南電董事長，並兼任南亞科技及南電董事長。南電公告提到，將於近期董事會推選新任董事長。

南電首季淨利2.07億元，季增15.6%，優於去年同期虧損，每股純益0.32元，連續四季繳出獲利成績單。法人估，首季為南電今年營運谷底，本季營收可望季增個位數百分比，惟ABF載板應用尚待復甦。

南電4月營收達31.9億元，月成長3.4%、年成長19.2%，符合市場預期。法人圈對其後續營運展望保持中立態度，預估今年每股獲利（EPS）介於1.5至3.6元之間，評價則維持在中立至略為偏多的操作區間。

針對產業前景，南電在致股東營業報告書中指出，關稅和地緣政治風險提高，半導體廠商需多元化布局生產基地，台灣電路板廠商面臨挑戰，南電今年積極進軍雲端AI伺服器、AI PC、邊緣AI等應用IC載板，也強攻無人機和低軌衛星用多層板和高密度連接板。

南電強調，公司執行四大轉型以提升競爭力，一是產品轉型：提升高值化、差異化產品比重，拓展新應用及市場；二是事業轉型：開發新材料、新技術及新產品，深化公司產業布局；三是數位轉型：應用數位科技，精進AI及數位轉型，實現智能化營運；四是低碳轉型：擴大綠電使用，致力節能減碳，落實循環經濟推動。