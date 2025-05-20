東聯董事長徐旭東談關稅...台灣製造業強得很

東聯（1710）昨（19）日舉行股東會，董事長徐旭東表示，台灣雖然今年以來受到美國對等關稅政策影響，但是他對台灣製造業的國際競爭仍然很樂觀，「台灣的製造業強得很，沒有一個項目不領先」。

他強調，台灣沒有能源、原物料及關稅優勢，只能持續透過技術升級以及國際、全球化布局，持續不斷國際化才是未來的生存之道。

徐旭東指出，美國對等關稅政策與多數國家的協商還未定案，不論是台灣、東南亞或各國仍要等一、兩周才會看得明白。

但是他認為，台灣製造業的實力，有一大部份沒有其他國家可取代，反而愈來愈強，甚至在一些領域是優於日本，雖然大陸未來遲早會上來，但其內需不振問題仍待解決。若與東北亞、東南亞國家比較，台灣仍具主導地位，目前他所看到台灣許多製造業，大多仍在設法進行擴充。

針對政府當前能源政策對石化業的影響，東聯副董事長席家宜說明，台灣石化業與韓國石化業對照比較，韓國核能發電占比30%、綠能占12%，兩者合計42%，台灣核能發電最近已降為零，綠能要到明年才能達到20%，兩國的低碳電力相差一倍。

另外，台灣的電力成本每年都在增加，若未來繼續靠火力、以及自阿拉斯加採購的天然氣的話，台灣的電力成本將比韓國高出許多。