東聯轉型擴大布局特用化學 深化高科技領域…邁向國際型化工大廠

東聯（1710）董事長徐旭東昨（19）日表示，東聯將啟動創新轉型大計畫，未來將聚焦兩大策略，包括擴大布局特用化學、持續國際化。業內認為，這意味東聯在產品技術上將朝向高科技領域深化，定位將邁向國際型化工大廠。

東聯昨日舉行股東會，由董事長徐旭東親自主持。他指出，今年是東聯成立50周年，東聯由早期的乙二醇（EG）業務起步，2024年全球經濟受地緣政治、能源波動及中國大陸產能擴張等影響，石化產業面臨嚴峻考驗，東聯將積極拓展特用化學品、及相關氣體產品，同時也要持續不斷進行國際化發展。

展望未來，徐旭東表示，東聯將持續優化產品組合，擴大高市占率，並推動營運管理數位化與AI技術導入，以提升整體營運效能，將以研發創新為驅動力，精準掌握科技趨勢，積極布局電子化學品及特殊應用材料等高潛力市場。

東聯副董事長席家宜表示，目前國際石油價格約每桶60美元，但美中關稅戰暫停，俄烏戰爭進入談判，國際情勢緩和對市場有幫助，對公司營運有利；美國關稅影響匯率，但隨川普政策改變，目前看來底限10%、上限30%，已足可讓市場供需恢復正常。但他強調，美國高關稅對東聯影響不大，主因東聯外銷占比僅約15%、銷美更只約占5%。

東聯總經理蔡錫津表示，東聯近兩年資本支出10~20億元，未來將由大宗化學品轉往少量多樣特用化學市場，東聯目前的主力產品EG仍公司營收比重六成，期待三至五年內EG營收占比能降到五成。

蔡錫津說明，東聯在大陸的揚州廠轉型環氧乙烷（EO）特用化學生產工作正在持續進行中，預計5、6月之間會完工，長期可以從現階段以EG為主的營運形式，轉型成為以EO特化的模式，屆時公司營運樣貌就會大為不同。

他指出，目前東聯也還在轉型階段，要從過去大宗化學品轉往少量多樣特用化學市場，而此必然需要一段時間調整，加上台灣不具備能源、關稅、原料優勢，轉型最關鍵在於如何提升東聯自身的技術。

蔡錫津表示，東聯目前在台灣的EG比重已低於五成，但揚州廠即便EO設備完工後，今年EG占比還是會超過五成。