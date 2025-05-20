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儒鴻：二成客戶要求分擔關稅

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

儒鴻（1476）昨（19）日舉行法人說明會，總經理洪瑞廷指出，近期供應鏈面臨的壓力程度幾乎與疫情期間相當，目前與客戶就美國加徵關稅問題積極協商，約有近二成客戶來談，要求儒鴻平均吸收約5%以內關稅，顯示品牌商承擔較多壓力。最糟情況是製造商需承擔10%全額關稅，部分供應商已接到這樣的要求，但並非儒鴻。

針對關稅90天緩衝期的政策影響，洪瑞廷表示，儒鴻客戶端訂單尚未出現明顯提前拉貨的跡象。若客戶提前下單，可能意味對90天後的市場持保守預期，以目前接單結構觀察，整體仍在合理範圍內波動，無異常動態。

市場關注川普政府新一輪關稅政策是否影響儒鴻生產基地布局策略；洪瑞廷表示，公司原規劃未來三年重點放在印尼第三期擴產計畫，惟近期已開始評估中南美、印度與非洲市場的投資可能性，並進行資料蒐集作業。與過去單點大額投資不同，公司同步檢討是否調整為小規模、多據點的布局方式，以提升全球布局靈活度與風險彈性。

儘管美國通膨上升帶來消費降級的風險，但儒鴻表示，目前整體需求仍在，對後市仍持一定程度的信心與樂觀態度，尤其運動市場需求強勁，各品牌商對新品開發積極。接下來可觀察美國年底是否推動退稅或減稅政策，以及相關措施對消費行為的實際影響。

訂單能見度方面，客戶近期下單態度趨保守，多數選擇先不下單，觀望關稅政策進一步明朗後再透過急單下單，降低風險承擔。受此影響，儒鴻訂單能見度從過去約半年縮短至三個月內。

市場關注新台幣升值的影響，儒鴻財務長林芬如表示，新台幣升值主要對營收帶來影響，公司收付貨幣多以美元計價，具備一定程度的自然避險效果，因此對毛利率影響有限。

關稅 新台幣 儒鴻

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