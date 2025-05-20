中保科大秀AI創新應用

中保科技集團昨（19）日宣布，將首度參加今天登場的台北國際電腦展（COMPUTEX 2025），運用AI技術發表六大智慧創新應用，聚焦「Smart City All in One」概念，打造AI為核心的智慧城市全方位解決方案。

中保科（9917）除展出全台首款AI虛擬警衛「信賴哥」，並發表中保無限飛「AI無人機平台」，為台灣科技保全業寫下無人機應用的里程碑。

AI深植中保科企業創新的DNA，從守護家庭到守護城市，中保科董事長林建涵表示，AI不是未來，而是現在，此次展現台灣科技保全產業的創新，讓世界看見台灣在智慧保全與智慧城市應用上的創新實力。

中保科從AI虛擬警衛、中保無限飛AI無人機、智慧建築到智慧樓管，已不只是科技保全，而是以AI為核心，提供橫跨產業的城市級解決方案，共同打造安全、永續、開創的未來城市。

中保科將首次發表「中保無限飛」AI無人機平台，這是整合AI影像辨識、自主導航、路徑規劃與即時回傳等技術，實現空中智慧巡邏、緊急應變與高風險場域監控等應用平台設計，已陸續部署在科學園區、太陽能、大樓工地。

林建涵說，「中保無限飛」AI無人機平台提供大、中、小型不同款式的無人機解決方案，大到提供AED的醫療救援，中型可提供大樓建築工地的勞安巡檢，小型可協助倉儲、物流進行盤點。

中保科現場並設有沉浸式飛行體驗區與「整點起飛」無人機實景秀，參觀者身歷其境體驗高空巡檢任務，包括AED災害應變救援、物流盤點等應用情境，展現科技保全的實績樣貌。

中保科智慧城市本部周興國執行長指出，「中保無限飛」採用訂閱制模式，客戶只需根據需求選擇適合的套裝方案，便能享有專業無人機巡檢服務，降低導入智慧化解決方案的門檻。

周興國分析，目前宜蘭有5萬坪無人機訓練基地，由專業講師訓練飛手，除公司員工接受訓練並取得證照，也協助公部門單位人員訓練；而應用涵蓋社區巡邏、園區監控、物流盤點、環境感測等，未來將強化AI演算法與機隊協作能力，打造可自主管理智慧安防新標準。