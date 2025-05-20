上市櫃協會東方領袖講座／安永財管總座何淑芬：企業因應關稅 四策略

台灣上市櫃公司協會日前舉辦「東方領袖講座」，安永財務管理諮詢服務公司總經理何淑芬指出，面對目前美國關稅政策的動盪，企業CEO可採四大策略因應，釐清現況、成立關稅應對小組、改善企業的報關流程及改善供應鏈。

何淑芬提到，受美國總統川普對等關稅影響，促使企業需要重新檢視其全球布局，包括供應鏈策略、投資組合、成本控管與財務韌性等面向。在此狀況下，CEO必須結合在地敏銳度與全球視野，靈活應對區域經濟情勢變化，且隨著全球逐步邁向更區域化經濟模式，地緣政治風險管理已成為企業戰略規劃中不可或缺的核心。

有關CEO目前最關切且充滿急迫性戰略議題，據安永調查顯示，何淑芬分析，以關稅策略看，98%的CEO擔心關稅政策可能帶來衝擊；供應鏈策略方面，近半數CEO已經尋求積極、評估新的採購及供應鏈方案；更有42％的CEO正在從產品設計面上嘗試創新，以減少依賴會被課徵關稅的原料。

何淑芬說，也有觀察到大多數CEO認為未來的12個月內，地緣政治、總體經濟與貿易方面不確定性將是接下來威脅企業實現成長目標的主要風險。

何淑芬提到，在關稅緊張局勢升溫前，許多CEO已採取行動降低地緣政治所帶來的風險，並且有八成五的CEO調整戰略投資計劃，或是有約四成企業已將運營資產轉移至另一個地理市場。然隨著新關稅政策帶來的影響變更加明確後，預計會有更多企業採取此做法。

何淑芬說，在危機發生初期進行併購交易能替公司創造機會，此時市場狀況混亂，往往導致企業資產價值被嚴重低估。財務情況健全、具前瞻性思維企業，可藉此以較低成本取得深具潛力的優質公司。

何淑芬提醒，目前關稅政策對併購和其他企業投資的影響尚不明朗，儘管安永的調查顯示，CEO對相關交易意願增加，但有不少CEO暫緩原先的投資計畫，預期在情勢更加明朗前，併購活動會持續放緩。

根據統計，2024年全球併購交易主要地區仍以北美及歐洲為主，其中北美交易成長0.1％，歐洲地區下降12.6％，全球整體跨境投資金額微幅減少9%。

面對目前關稅政策動盪，何淑芬表示，CEO可採取四步驟，第一、釐清現況，分析目前供應鏈情況，評估關稅稅率與目前營運模式關係，建立情境模擬及風險評估；第二、成立關稅應對小組，協調相關部門，釐清關稅政策影響及各部門的角色與責任。

第三、改善企業報關流程，透過評估流程，減輕因關稅上升及貿易風險增加帶來的衝擊；第四、改善供應鏈，透過跨部門合作，調整供應鏈及稅務規劃，考量替代性採購方案，分析供應鏈重組可能性，調整營運模式。

對有意併購企業，何淑芬建議，企業須掌握三大重點，首先是掌握整體經濟局勢，以便準確評估標的公司或資產價值，避免高估；其次是掌握稅金及關稅政策走向，兩者對併購後現金流及整合成本影響甚鉅，彰顯出併購交易時的價值評估更為重要；第三，由於資本市場的狀況會影響評價乘數與融資成本基礎，且市場狀況不穩時，交易時機更顯關鍵，因為交易雙方對併購價金的期望落差往往會擴大，因此需要掌握資本市場的狀況。