東方風能與Lamprell Energy合作 建造運維風機安裝船

東方風能（7786）19日宣布，已和國際知名造船公司蘭普雷爾(Lamprell Energy)在杜拜簽署合作備忘錄，將建造一艘全新先進的運維風機安裝船，以因應客戶對台灣海峽特殊環境的規格需求，同時滿足亞太地區日益增長的離岸風機市場需求。

東方風能船隊現有14艘各式船舶營運中，另有4艘正在建造中。東方風能去年合併營收68.90億元、年增39.6%，稅後純益12.29億元、年增24.2%，每股稅後純益8.04元；今年前四月合併營收19.97億元、年增18.8%。

這艘新型船舶為GustoMSC設計的NG-9000X型，能同時運輸與安裝兩座15MW級的大型風機，船舶配備高性能重型起重機，可有效支援目前及未來亞太地區最大規格風力發電機的安裝與維護工作。

此外，船舶還配備最新DP-2動態定位系統，針對台灣海峽的嚴峻作業環境做了特殊設計，並搭載國際一流船舶供應商的設備，確保船舶穩定提供長期可靠與高效的服務。

經過近一年的嚴謹評估，東方風能最終選擇與Lamprell Energy合作，Lamprell Energy在建造自升式船舶領域擁有豐富的經驗，符合嚴格的國際標準，具備交付大型複雜EPC項目的能力，尤其過往所建造的船舶，在台灣已有眾多成功的工程實績。

東方風能說，新船將依照台灣船舶法規建造，完工後可懸掛台灣國旗，提升使用靈活性，有助於強化台灣的能源安全與穩定。

此次合作備忘錄已規劃明確的下一步，包括與區域客戶共同進行詳細設計、規劃及採購等工作，務求以最具成本效益的方式打造符合長期需求的船舶，雙方預計今年底前完成所有細節協商，並正式簽訂造船合約。

Lamprell Energy執行長Ian Prescott說，「我們非常榮幸能與東方風能合作，共同打造能滿足亞太區域需求的先進風機安裝船舶，此合作充分展現了我們對全球能源轉型的堅定承諾及專業能力。」

東方風能執行長陳柏霖則指出，能與Lamprell Energy合作，共同打造先進運維風機安裝船，將進一步提高亞太地區的風機安裝與維護自主性及競爭力，有助於穩固台灣的能源穩定與安全。