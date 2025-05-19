友善環境 創造卓越／國際勞動人權 五大趨勢

當前國際間各國政府多依循《聯合國工商企業與人權指導原則》及其所衍生相關法令方向推動。據此觀之，當今國際勞動人權有以下五大趨勢，分述如下：

一、數位轉型與新型態勞動

隨著數位經濟和科技進步的迅速發展，工作模式發生了翻天覆地的變化。特別在疫情推動下，遠距辦公、零工經濟等非傳統的勞動模式為企業帶來了效率和成本的優勢，但同時也衍生勞動人權保障的挑戰。在這些新型態勞動模式下，勞動者面臨的權益保障問題，包括社會保險、最低工資標準、工時限制等，往往不像傳統正式僱傭關係般完善與合理。

對於這類靈活工作者，勞動保障機制仍須逐步完善。許多國家和國際機構開始關注零工經濟中勞動者的權益，並推動制定相關法規，以確保在數位經濟下，這些工作者的勞動權益不會被忽視。

二、供應鏈透明化與責任分擔

全球化提高了供應鏈的複雜性，企業在全球各地進行生產製造和服務外包，這使得監管供應鏈中的勞動人權成為一項巨大的挑戰。隨著消費者和監管機構對於產品來源透明度的要求日益提高，企業需要更加負責地管理其供應鏈，以確保不涉及強迫勞動、童工和其他違反勞動人權的行為。

國際上，如歐盟的《供應鏈盡職調查指導原則》以及英國的《現代奴隸法》都要求企業對供應鏈中的人權問題進行定期審查，確保產品從生產到銷售的過程符合道德標準。

三、氣候變遷與勞動人權的交互影響

氣候變遷帶來極端天氣和環境惡化，許多勞動密集型行業如農業、漁業和建築業的工作環境變得更加危險，工人的健康與安全問題愈加嚴峻。此外，應對去碳化經濟轉型等政策，將不可避免地影響傳統能源行業等某些行業中的工作機會。

企業在制定氣候策略的同時，需要考慮其對勞動力的影響。這意味著在推動綠色轉型的過程中，企業不僅要減少碳足跡，還需要協助受氣候政策影響的員工培養轉型技能，避免他們因經濟轉型而失去工作。綠色就業新機會和公正轉型成為全球討論的重要話題。

四、性別平等與包容性工作環境

隨著社會對性別不平等問題的認識不斷加深，企業面臨更大的壓力，必須創造出更具包容性的工作環境。特別在薪酬差距和管理層性別比例方面，許多國際企業都開始制定具體的目標和措施，確保女性在工作場所中能夠享有平等的機會和待遇。

企業可以藉由系統化的政策與措施來促進性別平等，如建立反性騷擾政策、設立性別平等委員會、提供育嬰假和彈性工時等。

此外，提升多元性別比例，不僅有助於提高企業的創新力和競爭力，也能吸引更多優秀人才，增強企業的形象和品牌價值。

五、強迫勞動與現代奴隸制的打擊

強迫勞動和現代奴隸制問題仍然是全球勞動人權的重大挑戰，在一些發展中國家和不受監管的供應鏈中更是如此。據國際勞工組織估計，全球仍有超過2,000萬人受到強迫勞動的剝削，這些人往往在壓迫性條件下工作，無法自由選擇工作或離開工作場所，而全球化之下更是催生了現代奴隸制的概念與現況。

現代奴隸制中，大部分都屬於赤貧的族群，甚至都和債務有關。「現代奴隸制」相比傳統奴隸制的最大區別，是奴役者和被奴役者之間不需要長期固定的所有權和從屬關係。社會和各國政府不能把它們當成從前社會的遺緒，需要用新的視角和方法應對。

（作者是中華民國無任所大使/台灣能源永續研究基金會董事長）