商業興觀點／企業擁抱AI 迎接六挑戰

生成式人工智慧（AI）的浪潮正席捲全球，為企業帶來前所未有的變革和機遇。然而，面對快速的技術發展，企業主管們是否做好了充分的準備？IBM商業價值研究院（IBV）近期報告，對於30多個國家26個行業的2,500多名企業主管們進行調查，結果顯示生成式AI帶來了前所未有的機會，但同時也伴隨著嚴峻的挑戰。

生成式AI的出現，為企業提升生產力、產業創新和實現技術增長。然而，調查顯示，72%的企業主管將AI浪潮視為重大風險；62%的企業主管認為需要重新擬定商業策略，反映出對於生成式AI的潛在負面影響。如何在風險中取得平衡，成為企業主管們必須思考的重要問題。

AI浪潮下的六大挑戰：

一、人才培養轉變困境：生成式AI讓員工能力變得至關重要，51%的企業正招聘新的生成式AI相關職位；35%的員工需要重新培訓以適應新的技術，而現有人才市場上AI相關技能的專業人才變得極為搶手，如何於職場中求得最新人才變得極為重要。

二、客戶需求難以預測：生成式AI加速市場變化，客戶需求更加多變且難以預測，生成式AI可以幫助企業更好地了解客戶，企業需要持續關注創新，並重視與客戶間的共同討論與創造，未來生成式AI將成為產品設計和開發的關鍵。

三、合作夥伴關係改變：在生成式AI時代，企業需要更理性地選擇合作夥伴，雖然合作夥伴情感關係相當重要，但企業必須更謹慎地評估合作夥伴的專業能力，並優先選擇能真正提升企業競爭力的合作夥伴。

四、制定決策更加複雜：生成式AI的應用使得商業環境更加複雜與多變，需要企業主管們具備更強的數據分析和決策能力。

五、企業文化改變受阻：61%的企業主管表示推動AI使用速度過快，部分員工產生焦慮和對於AI產生牴觸，因擔心被取代或需要重新學習新的技能。企業需要積極地與員工溝通，並提供必要的培訓和支持，幫助他們理解生成式AI如何提升工作效率和創造新的機會。

六、技術轉型之路漫長：66%的企業為了短期目標而犧牲長期投入，數位轉型的道路上充滿挑戰。企業需要審慎評估投資技術發展方向，投資必須與企業的長期發展目標相一致，並確保技術投資能為企業帶來的價值。

生成式AI的應用，不僅是技術發展的突破，更是企業領導力、創新力和應變能力的全面考驗。生成式AI的持續發展將推動企業加速創新步伐。美國總統科學技術顧問委員會（PCAST）於人工智慧應對全球挑戰策略建議中指出，預計到2030年，生成式AI將從單一工具融入至企業文化和核心價值，徹底改變市場局勢，同時AI整合至工作流程及跨部門合作是極為重要。

企業只有透過更加注重相關人才培養、開發應用並結合新技術、推動改善企業內部文化、提升決策透明度，並放眼長遠投資角度，才能實現技術與商業價值的雙重提升，勇於挑戰並善於整合資源的企業才能夠於生成式AI時代，獲得競爭優勢與商業成功。

（作者是商業發展研究院數位創新人才研究所研究員）