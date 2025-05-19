智慧經營／法巴資管亞太區盡職治理主管何嘉韵 扮變動世界永續投資者

川普上台後，ESG從顯學變成險學。不過，法國巴黎資產管理亞太區盡職治理主管何嘉韵指出，永續相關議題仍是未來全球關注的風險，除了歐洲在意以外，包括台灣在內的許多亞洲經濟體也都積極投入。

何嘉韵指出，世界經濟論壇在年初調查全球1,000名企業領袖，了解他們對於全球短中長期風險的看法，並且發布全球風險報告。如果將這些風險進行分類，就長期風險來看，以環境相關風險的比重最高。

環境風險 備受關注

何嘉韵指出，調查包括企業領袖列舉未來兩年及十年的全球十大風險。在未來兩年，全球前十大風險為資訊不正確及扭曲、極端氣候事件、國家之間的武力衝突、社會階級兩極化、網路間諜及網路戰、汙染、不公平、非自願移民或遷移、地緣經濟、人權或公民自由遭到破壞。

至於未來十年，全球前十風險依次為極端氣候事件、生物喪失多樣性及生態體系崩潰、地球生態出現重大改變、自然資源匱乏、資訊不正確及扭曲、人工智慧（AI）技術產生負面結果、不公平、社會階級兩極化、網路間諜及網路戰、汙染。

在這十大風險中，環境相關風險由兩項變成五項，而且重要性排名更是大躍進，由第二及第六，變成第一、二、三、四及第十。另外，科技可能帶來的反撲及社會不公也是受到關注的風險。何嘉韵指出，ESG相關風險仍然存在，不僅法巴在意ESG，法巴的客戶也在意。

除了歐洲國家持續關注氣候風險等ESG相關議題之外，何嘉韵發現，近年來愈來愈多亞洲國家也變得積極。在資訊揭露方面，以國際永續準則理事會（ISSB）所發布的永續揭露準則來說，遵循相關準則的亞洲經濟體包括台灣、日本、新加坡、香港、馬來西亞及中國大陸。另外，香港、新加坡、日本及南韓都強化公司治理法規。

何嘉韵指出，亞洲經濟體彼此之間貿易依存度高，加上投資人的期待，都有利於推動這些國家持續推動ESG。不過，ESG之路並非一帆風順。例如印尼就揚言也要退出巴黎協定，原因是像美國這樣的汙染大國都再度退出，巴黎協定的「國家自定貢獻」（NDC）並不公平。

以身作則 積極參與

何嘉韵表示，在美國退出巴黎協定之後，也影響到與美國資金有關的籌資基金，例如公正能源轉型夥伴關係（JETP）等計畫。另外，還有一些國家對於ESG相關採取觀望態度，轉而先處理其他優先議題。

法國巴黎資產管理自詡為「變動世界中的永續投資者」，不僅以身作則，且在投資上也重視ESG。何嘉韵舉例，2024年法國巴黎資產管理與371家企業進行議合交流，共839次，其中49%與環境相關，31%為公司治理相關，20%是社會議題相關。

何嘉韵指出，法國巴黎資產管理除了與企業進行雙邊的交流（包括行使股東權利投票、企業議合等），也積極參與永續相關的倡議或組織，包括氣候行動100+（Climate Action 100+）、自然行動100 （Nature Action 100）、亞洲氣候變遷投資者團體（AIGCC）等。