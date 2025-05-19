快訊

520談話「聚焦3主軸」 賴總統宣告執政第2年迎風轉型之路

三峽車禍死傷慘重！老師目睹過程 憶驚悚畫面淚崩

大宇紡織21億元向綠點取得不動產 回租創造現金流

中央社／ 台北19日電

布料廠大宇紡織拚轉型，今天宣布董事會通過以新台幣21億元，向美國Jabil（捷普科技）在台灣的全資子公司綠點高新科技公司，取得位在台中市大雅區的土地及既有建物等不動產資產。

大宇表示，完成交易後，公司將與綠點高新科技簽訂20年的回租合約，預計將為大宇帶來33億元的穩定租金收入。

大宇表示，面對充滿挑戰的未來，公司已站在轉型起點，接下來除了提升本業競爭力，並將靈活運用資產，穩健布局能帶來穩定現金流的優質投資項目，為股東創造長期、穩定的價值成長。

美國 新台幣

延伸閱讀

北士科房市急變 專家一句愛情「順口溜」妙喻

泰豐股東會 通過虧損撥補

行天宮受贈9筆房產上億元 董事長挨告詐欺失智老人獲不起訴

親人死亡留下大筆債務我能拋棄繼承嗎？3種遺產稅登記方式專家給答案了

相關新聞

半導體供應鏈進駐屏科 建商：蛋黃區每坪4字頭成常態

行政院長卓榮泰今到屏東縣政府，宣示屏東科學園區推動半導體供應鏈進駐屏東科學園區。消息一出，帶動屏東發展，屏東建商指出，屏...

一表看北士科10分鐘捷運生活圈房價 僅這站6字頭

全球AI運算晶片巨頭輝達（NVIDIA）19日正式宣布，將在台北市的北投士林設立其在台的首座總部，消息一出隨即震撼市場，...

輝達進駐北士科 區域房市三大影響全面解析

全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）19日宣布進駐北投士林科技園區，這項重磅消息不僅震撼科技業，更被視為點燃北台灣房市熱...

輝達進北士科傳建商馬上封盤 專家：預售案等攻上150萬

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳19日宣布台灣總部落腳北士科後，插旗北士科建商有望全面受惠，市場更馬上傳出，有預售案要封...

北士科房市急變 專家一句愛情「順口溜」妙喻

輝達（NVIDIA）19日宣布總部落腳北士科，網友傳出士北科已有建案準備調價。韾傳不動產智庫執行長世昌表示，目前還不知消...

留人也留心 國發會推動外國人才專法修法

面對少子女化與人口高齡化雙重衝擊，台灣正面臨前所未有的人才危機，工作年齡人口逐年下降，產業轉型升級高階人才需求孔急，加上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。