大宇紡織21億元向綠點取得不動產 回租創造現金流
布料廠大宇紡織拚轉型，今天宣布董事會通過以新台幣21億元，向美國Jabil（捷普科技）在台灣的全資子公司綠點高新科技公司，取得位在台中市大雅區的土地及既有建物等不動產資產。
大宇表示，完成交易後，公司將與綠點高新科技簽訂20年的回租合約，預計將為大宇帶來33億元的穩定租金收入。
大宇表示，面對充滿挑戰的未來，公司已站在轉型起點，接下來除了提升本業競爭力，並將靈活運用資產，穩健布局能帶來穩定現金流的優質投資項目，為股東創造長期、穩定的價值成長。
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