寬庭KUAN's LIVING米蘭據點 持續引領國際寢飾美學

寬庭Kuan’s Living 2025年第2季度將正式進駐米蘭核心時尚地段 Corso Venezia，該區為充滿文藝氣息的精品聚落，與 Portrait Milano 精品酒店、Dior、Dolce & Gabbana Home 等世界級品牌比鄰而居，展現寬庭KUAN's LIVING 穩健的國際布局與高端品牌定位。

承襲義大利精工美學與對極致生活品味的堅持，寬庭Kuan's Living 自創立以來深耕亞洲高端居家美學市場，三十餘年來以獨到品味拓展國際市場。

此次進駐，寬庭KUAN's LIVING 攜手義大利知名室內設計世家—Turco 家族，於其家族經營的高端室內設計及居家選品店 Turco Design Studio 一樓設立常設展示銷售區，重點呈現品牌旗艦級「 高級訂製Bespoke寢飾系列」。該空間作為品牌於歐洲的關鍵實體據點，象徵寢飾美學邁向更精緻、個性化與藝術化的新高度。

Turco Design Studio 共占地兩層，除了一樓展示並銷售寬庭KUAN's LIVING 奢雅的「高級訂製Bespoke寢飾系列」，二樓則串連貴賓接待 Lounge、空中藝廊與風格展示區，共同詮釋當代高端生活方式的美學整合。