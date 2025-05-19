寬庭KUAN's LIVING米蘭據點 持續引領國際寢飾美學
寬庭Kuan’s Living 2025年第2季度將正式進駐米蘭核心時尚地段 Corso Venezia，該區為充滿文藝氣息的精品聚落，與 Portrait Milano 精品酒店、Dior、Dolce & Gabbana Home 等世界級品牌比鄰而居，展現寬庭KUAN's LIVING 穩健的國際布局與高端品牌定位。
承襲義大利精工美學與對極致生活品味的堅持，寬庭Kuan's Living 自創立以來深耕亞洲高端居家美學市場，三十餘年來以獨到品味拓展國際市場。
此次進駐，寬庭KUAN's LIVING 攜手義大利知名室內設計世家—Turco 家族，於其家族經營的高端室內設計及居家選品店 Turco Design Studio 一樓設立常設展示銷售區，重點呈現品牌旗艦級「 高級訂製Bespoke寢飾系列」。該空間作為品牌於歐洲的關鍵實體據點，象徵寢飾美學邁向更精緻、個性化與藝術化的新高度。
Turco Design Studio 共占地兩層，除了一樓展示並銷售寬庭KUAN's LIVING 奢雅的「高級訂製Bespoke寢飾系列」，二樓則串連貴賓接待 Lounge、空中藝廊與風格展示區，共同詮釋當代高端生活方式的美學整合。
寬庭KUAN's LIVING 的「高級訂製Bespoke寢飾系列」嚴選義大利製埃及 GIZA 超長纖維棉，融合品牌引以為傲的蕾絲、緹花與刺繡工藝，提供多樣風格與材質選項，透過精緻細膩的製程，為全球頂級客層打造極致觸感與獨一無二的臥室藝術品。每一件作品，皆為品質、細節與生活儀式感的體現，匯聚百年工藝傳承與當代設計思維，重新定義高端寢飾的藝術價值。
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