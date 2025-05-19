半導體供應鏈進駐屏科 建商：蛋黃區每坪4字頭成常態
行政院長卓榮泰今到屏東縣政府，宣示屏東科學園區推動半導體供應鏈進駐屏東科學園區。消息一出，帶動屏東發展，屏東建商指出，屏東市蛋黃區大樓已經出現4字頭，一坪賣超過40萬元以上，現在又加上台積電加持，蛋黃區4字頭恐變常態，買房要趁早。
屏東縣政府打造屏東高鐵特定區，高鐵特定區內包括建設屏東科學園區、運動產業園區，興建棒球場、屏科實驗中學等，屏東科技產業園區擴區等，逐漸帶動屏東產業翻轉，也讓六塊厝周遭的房價詢問度高。
屏東縣政府今19日與國家科學及技術委員會，攜手台積電及半導體供應鏈，由行政院長卓榮泰宣示推動半導體供應鏈進駐屏東科學園區，屏東正式成為大南方半導體「S廊帶」關鍵節點，打造屏東成為宜居宜業的科技城市。
屏東縣不動產建築開發商業同業公會名譽理事長王世賢觀察，屏東市早已經有大樓一坪賣超過四十萬元，也有透天厝賣到四千萬元以上，如今加上台積電加持下，現在土地一直漲，屏東土地漲約10％，只有屏東沒有跌，「房子永遠都有需求量」
王世賢說，買房要趁早，現在房價高，透天不容易蓋，大樓將會是常態，且觀察實價登錄，屏東市區有一坪40幾萬成交的。
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