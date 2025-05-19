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永豐餘：協助桃園龜山水處理中心 轉型綠能沼氣電廠

中央社／ 台北19日電

永豐餘投控今天表示，將自家製程水處理轉化出近天然氣等級的沼氣，純度達83%以上，每立方沼氣可發3.5度電，運用此獨家技術經驗，協助桃園龜山水資源處理中心轉型全台第一個綠能沼氣發電廠，預計下半年通過第一型再生能源發電申請正式售電。

永豐餘今天在法說會指出，將自家製程水處理轉化出近天然氣等級的沼氣，協助桃園龜山水資源處理中心轉型全台第一個綠能沼氣發電廠，未來可套用此模式助力各機關企業轉廢為能。

面對淨零減碳壓力與宏觀經濟挑戰，永豐餘表示，以醣經濟為基礎結合數位科技，從綠能、非塑材料、數位化發展方向切入，持續育成核心事業為集團帶入新的成長動能，引以為傲的沼氣發電技術及為代表。

永豐餘指出，旗下林漿紙事業群將提升木質素提煉濃度，盼能倍增綠能發電效益，並持續擴展紙纖維抽絲代替棉花及聚酯（Polyester）代塑應用，研發全循環產品。

永豐餘說明，第1季合併營收新台幣180.68億元，工紙、消費品及其他事業群，受惠需求成長，營收均呈現年成長，合併營收年成長0.8%，營業外收入約3.8億元，主要是元太的權益法投資收益。淨損歸屬於母公司約1.45億元，每股稅後虧損0.09元。

綠能 沼氣發電 永豐餘

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