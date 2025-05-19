一表看北士科10分鐘捷運生活圈房價 僅這站6字頭

全球AI運算晶片巨頭輝達（NVIDIA）19日正式宣布，將在台北市的北投士林設立其在台的首座總部，消息一出隨即震撼市場，也使北士科的討論熱度大幅升溫，永慶房產集團就以最靠近北士科的捷運芝山站為中心，找出車程約10分鐘內的各捷運站點，並統計、分析該站點的周邊房價。

唭哩岸站為此次統計中價格最為親民的站點之一。陳金萍表示，唭哩岸站周邊近一年的成屋平均單價約為61.6萬元，而芝山站則約83.7萬元，兩者相距僅約5分鐘的車程，但單坪價格卻相差高達20萬元，讓民眾可以用少許的時間，換取更便宜的價格。

陳金萍表示，唭哩岸站不僅鄰近天母生活圈，亦可透過台2乙線快速前往台北市中心，保有一定的交通便利性。此外，站點周邊不僅公園綠地眾多，距離北投運動中心也近，周邊更有學區加持，生活機能逐漸成熟。而隨著周邊機能完善，再加上相對親民的房價，唭哩岸站已逐漸成為北市置產及首購族群的潛力熱點。

若民眾想要購入屋齡較新的住宅，也可以考慮奇岩站、民權西路站以及雙連站，其平均屋齡均在20年以下。陳金萍指出，奇岩站為北投站的下一站，屬於北投生活圈的延伸地帶，因此周邊生活機能不錯，不僅鄰近全聯、市場及在地商家，日常採買十分便利，也因此周邊有不少新建案，而近一年房價則剛邁入7字頭，房價較為親民，也因此深受自住族群青睞。

而民權西路站則坐落於大同與中山交界處，是淡水信義線與中和新蘆線的雙捷交會站，不僅交通四通八達，周邊生活機能亦相當完善。陳金萍指出，民權西路站周邊住、商混合，不僅坐落著商辦，同時也鄰近晴光商圈、雙城街夜市等地，商業、生活機能兼具，加上有學區加持，讓該區即便價格不斐，交易仍十分熱絡。至於雙連站則緊鄰中山商圈與寧夏夜市，商業機能與生活便利性高。不僅鄰近馬偕醫院，周邊亦有綠地、店家，生活氛圍濃厚，而隨著該區域周邊新建案釋出，也讓整體屋齡明顯年輕化。