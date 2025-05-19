工程圍籬變藝術創作 聯聚邀學童共繪「童書之森」

位於七期秋紅谷生態公園旁、由日本建築大師安藤忠雄設計的台中市國際級兒童圖書館建築「童書之森」，預計於5月23日動工，台中市政府與聯聚文教基金會特別策劃充滿溫度與創意的彩繪圍籬活動，邀請大同國小、惠文國小與惠來國小超過200位學童，以畫筆描繪心中的「童書之森」，讓原本作為工程安全用途的圍籬，轉化為一條充滿想像的藝術長廊，讓城市在建設的過程也充滿樂趣。

「童書之森．臺中」由普立茲克建築獎得主安藤忠雄操刀設計，忠泰建設安排促成，臺中市政府、聯聚建設支持興建，是日本以外，東亞地區的首座童書之森。

這座兒童圖書館以森林包覆的橢圓形建築為主要特色，並採用安藤忠雄代表性的清水模為主要的工法材料，聯聚建設創辦人江韋侖直言要完成這座圖書館「不是一件容易的事情」，期勉同仁全力以赴，落實安藤忠雄建築師的設計。

童書之森圖書館透過環繞式書牆設計，帶給孩子豐富的閱讀體驗，安藤忠雄表示，這是「獻給未來孩子們的建築」，安藤忠雄認為，現今社會大家都過於依賴手機，應該讓孩子們有更多時間投入閱讀，藉由閱讀重新建構新思考模式。

在彩繪圍籬的活動現場，孩子們拿起畫筆盡情揮灑，第一次嘗試在偌大牆面上畫畫的學童，感到特別新鮮，現場歡笑聲不斷，尤其當孩子發現自己的手繪圖被結合到牆上時，更興奮地分享並介紹自己的創作。

專業美術老師整合校內工作坊中學童的創意靈感，讓長達72公尺的工程圍籬，像繪本故事般展開，融合台中的城市地景與自然風貌，帶領所有市民朋友一起踏上童書之森的奇幻閱讀旅程。

台中市文化局長陳佳君也特別到活動現場，和孩子一同創作，陳佳君特別感謝聯聚文教基金會用心籌劃活動，以及大同、惠來、惠文三所國小師生們的參與。

她表示，閱讀教育是市府推動的重要目標，童書之森．台中將成為孩子們探索知識的夢想基地，將學童們宛如青蘋果的創意活力展現在圍籬牆上面，也讓到訪台中的民眾，見證在這裡即將有一座國際級的圖書館要誕生，此次彩繪活動讓孩子理解畫圖、閱讀與思考同樣重要，也希望孩子們透過實際的參與，增加對這座國際級建築的認識與期待。

聯聚建設總經理王于娟也分享，這是一場從建築尚未動工，就與孩子們攜手起步的旅程。我們希望讓圖書館從一開始就擁有溫暖的生命力，透過學童的畫筆與創意，為這座城市種下對閱讀的期待與想像。

大同國小校長馬任賢表示，聯聚過去也曾支持大同國小修繕共善公園，用心投入美學與教育的結合，而這次彩繪活動，讓孩子們能與專業的藝術老師共同創作，獲得難得經驗，不只讓圖書館開工的起始，就充滿孩子的笑聲與創意，也讓小朋友的創意與夢想，成為台中市深刻的記憶。

惠來國小校長林峻堅則提到，惠來國小是離童書之森圖書館最近的學校，相信這座為孩子設計的圖書館，將為城市帶來新視野，透過閱讀為孩子創造新未來，今天不僅和孩子們一起站在夢想起飛的起點，也站在永恆之中。