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儒鴻：訂單能見度到6月 先分擔5%以內基準關稅

中央社／ 台北19日電

美國對等關稅暫緩90天，期間先徵收10%的基準關稅。儒鴻總經理洪瑞廷今天表示，現階段，多出的10%關稅由品牌商與製造商分攤，按照不同客戶，儒鴻平均分攤比例大約落在5%以內。

儒鴻今天舉行法說會，洪瑞廷強調，這是暫時性、有期限的作法，並非持續性方案，接下來還是要等到各國對等關稅稅率確定後，再與客戶做討論。目前訂單能見度大約看到6月。

儒鴻已公布第1季營收新台幣93.74億元，季減2%，年增22.8%；歸屬母公司淨利16.79億元，季減1.5%，比去年同期成長17.8%，單季每股純益6.12元，為歷年同期次高，整體表現淡季不淡。洪瑞廷今天表示，儒鴻第2季訂單沒問題，動能還是滿強。

至於下半年，洪瑞廷表示，現在不論品牌端和製造端，大家都是一樣，無法預測，只能先靜待對等關稅最後結果。

今天法說會一開場，洪瑞廷就表示過去一段時間確實是「辛苦的兩個月」，儒鴻上季法說會是3月7日，當時完全沒料到4月2日美國總統川普宣布對等關稅會是這個結果，他形容，這對於紡織供應鏈所造成的壓力，不亞於先前的COVID-19疫情。

不過洪瑞廷觀察，包括布和成衣等公司兩大產品線，目前客戶開發的能量還是存在，而且還滿強勁，這是好現象，顯示即使對等關稅可能導致成衣價格上漲、削弱民眾購買力，但品牌商還是滿積極在開發新產品，可能希望藉此沖淡關稅的影響。

洪瑞廷強調，儒鴻的技術領先，護城河不低，4月初對等關稅宣布後，儒鴻的訂單完全沒有被取消，他觀察市場需求還是存在，等不確定性消除後，對後勢仍然有信心。

至於5月新台幣兌美元急升，儒鴻財務長林芬如分析，在毛利率方面，由於公司收款和付款主要都是美元計價，兩者形成自然避險，影響有限。影響比較大是在業外的匯兌評價損失，新台幣兌美元每升值1%，大約會對儒鴻獲利造成約4000萬元的影響。

關稅 新台幣 儒鴻

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