輝達進駐北士科 區域房市三大影響全面解析

全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）19日宣布進駐北投士林科技園區，這項重磅消息不僅震撼科技業，更被視為點燃北台灣房市熱度的強心針。中信房屋總經理張世宗指出，北士科擁有稀有素地、產業聚落與多元公共建設等多重優勢，輝達選擇落腳於此並不意外，未來也預期將為區域房市帶來三大影響。

張世宗指出，台北市土地開發已趨近飽和，近年已難見規模完整的新興重劃區，北士科因此被稱為「台北市最後一塊素地重劃區」，具備高度話題性與長線增值潛力。

該重劃區區位條件優越，緊鄰北投、士林優質生活圈，擁有完善醫療資源、學區資源，周邊亦有華碩（2357）、和碩（4938）、英業達（2356）等大型企業進駐，產業聚落效應已初步形成。

此外，北士科周邊大型公共建設豐富多元，包括捷運環狀線北環段、士林站TOD案與劍潭站TOD案等重大交通建設，以及既有的台北表演藝術中心與科學藝術園區等文化地標，皆為區域未來發展注入強勁動能。

目前北士科已有新光、仁寶、中鼎工程等知名企業搶先插旗，如今再加上輝達，無疑是錦上添花。張世宗指出，輝達海外總部選擇落腳北士科，預期將帶來三大房市效應，首先，輝達的進駐可望吸引大批高薪科技人才的湧入，直接推升區域住宅需求和房市交易量能。

其次，隨著企業總部與供應鏈上下游陸續進場布局，產業聚落效應將進一步強化，並帶動商辦市場熱度攀升；第三，隨著北士科新案房價已經突破百萬大關，也有望加速石牌、北投、士林等地的老舊社區進行都更整合，另外，部分具備交通優勢且房價值更親民的周邊區域，如社子島、三重、蘆洲及淡水等地，也有機會成為科技新貴購屋與租屋的外溢熱區，後續發展值得關注。

不過，張世宗也提醒，儘管從長線來看輝達的進駐對區域房市具正面助益，但畢竟從投資設廠到正式營運仍需時間，加上目前北士科仍處於開發初期，生活機能多仰賴芝山、明德等鄰近商圈，且區內工地施工密集，短期內難免會經歷所謂的「施工黑暗期」，對於自住族群而言，建議購屋前應實地勘察，仔細評估通勤與生活便利性。