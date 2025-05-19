輝達進北士科傳建商馬上封盤 專家：預售案等攻上150萬

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳19日宣布台灣總部落腳北士科後，插旗北士科建商有望全面受惠，市場更馬上傳出，有預售案要封盤不賣，專家認為，輝達總部利多太強勁，區域房市前景看好，價格有望封盤不賣「很正常」，甚至未來可能還會有許多建商延後推案。

北士科是台北市最後一塊大型重劃區，近年吸引不少建商爭相插旗，總計超過30家以上，其中指標建商包括華固（2548）、遠雄（5522）、潤泰新（9945）、長虹（5534）、新潤（6186）、達欣工（2535）、國泰（2882）、達麗（6177）、璞真、璞園及宏普（2536）等。

19日黃仁勳證實輝達台灣總部落腳北士科，可為區域房市注入強心針，市場普遍認為，區域房市前景看好，而網上更傳出，新潤的「士科大院」封盤不報價，至截稿前，新潤未回應。

專家認為，輝達台灣總部落腳北士科後，信心程度大增，且在地緣性、產業群聚效應下，會吸引不少高科技產業進駐，未來會有人口紅利，加上科技產業薪資普遍高，將推升預售案的需求度，所以現在若有建商想封盤不賣，相當正常，預計未來可能會看到更多建商暫時封盤不賣，或是等到輝達總部快要完工後再開案。

據實價登錄，目前北士科預售案平均單價約在110萬元左右，最高價的為「遠雄泱玥」23樓戶，每坪成交單價143.87萬元，另，去年底推出的「麟 璞真」也來到近130萬元。

住展雜誌企研室總監陳炳辰指出，目前北投區新案房市，就以北士科為主戰場，交易量體占了整體北投區的一半以上，如今大利多降臨，尤其開發較快的軟橋段，未來高價可合理攻上150萬元，而新洲美段也可以與軟橋段一成差距亦步亦趨走高。

另外，近期傳出即將開案、可望挑戰新高的潤泰建設的文林北路案「潤泰之森」，雖未公開，挾此利多與主幹道效應、品牌知名度，還有多元豐富的產品面貌，大、小坪數與透天別墅，價格可高度期待。

潤泰新則表示，「潤泰之森」規劃一棟塔樓及16戶連棟別墅，塔樓地上33樓、連棟別墅地上4樓，全區地下4樓，總銷初步預估約75億，目前接待中心已經快要完成，預計會依照時程，將在6月中推案。