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北士科房市急變 專家一句愛情「順口溜」妙喻
輝達（NVIDIA）19日宣布總部落腳北士科，網友傳出士北科已有建案準備調價。韾傳不動產智庫執行長世昌表示，目前還不知消息真偽，不過先前北士科市況平淡，是業者追著買家不放，現在華麗轉身，恐怕會變成買家追著業者跑。
他表示，買房子這件事就像愛情，曾經有一份愛情放在面前而你不珍惜，等到逝去時才懊悔不已，如同那句網路流傳的順口溜：「從前愛搭不理，如今高攀不起」。
何世昌表示，台北市有三大科學園區，包括內科園區，南港經貿園區以及北士科，其中，北士科發展時間較晚，每坪房價售價相對低，據台灣房屋統計，2024年北士科預售屋成交均價每坪約111萬元，較前年下挫約1.2％。
何世昌表示，目前北士科線上銷售中的住宅建案而言，價格落差不小，每坪成交單價介於100萬元~139萬元之間。上周傳出輝達總部可能落腳在北士科消息後，業者表示，詢問度明顯增加，來電量也上升，但成交量大致持平而已。
隨著輝達確定入駐，建商調價趨勢已難以避免，還好線上銷售的建案還不少，每坪110萬元以下仍找得到房子買，但如果想追求建商品牌或河景的話，價格恐要到120萬元/坪以上了。
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