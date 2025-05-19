快訊

新北三峽北大國小78歲老翁疑駕車暴衝 最新受傷名單曝光

疑高齡汽車駕駛突暴衝...新北三峽北大國小嚴重車禍 4人命危、16人傷

曾涉學歷造假…江雅綺出任駐英公使 民眾黨團酸「假博士」：駐外大崩壞

聽新聞
0:00 / 0:00

北士科房市急變 專家一句愛情「順口溜」妙喻

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
北士科房市示意圖。記者游智文／攝影
北士科房市示意圖。記者游智文／攝影

輝達（NVIDIA）19日宣布總部落腳北士科，網友傳出士北科已有建案準備調價。韾傳不動產智庫執行長世昌表示，目前還不知消息真偽，不過先前北士科市況平淡，是業者追著買家不放，現在華麗轉身，恐怕會變成買家追著業者跑。

他表示，買房子這件事就像愛情，曾經有一份愛情放在面前而你不珍惜，等到逝去時才懊悔不已，如同那句網路流傳的順口溜：「從前愛搭不理，如今高攀不起」。

何世昌表示，台北市有三大科學園區，包括內科園區，南港經貿園區以及北士科，其中，北士科發展時間較晚，每坪房價售價相對低，據台灣房屋統計，2024年北士科預售屋成交均價每坪約111萬元，較前年下挫約1.2％。

何世昌表示，目前北士科線上銷售中的住宅建案而言，價格落差不小，每坪成交單價介於100萬元~139萬元之間。上周傳出輝達總部可能落腳在北士科消息後，業者表示，詢問度明顯增加，來電量也上升，但成交量大致持平而已。

隨著輝達確定入駐，建商調價趨勢已難以避免，還好線上銷售的建案還不少，每坪110萬元以下仍找得到房子買，但如果想追求建商品牌或河景的話，價格恐要到120萬元/坪以上了。

輝達 建案 建商

延伸閱讀

輝達海外總部落腳北士科 蔣萬安：會給予一切支持

英業達導入輝達 Isaac cuMotion 讓 AI 伺服器產線效率倍增

輝達超前部署量子運算 傳深入洽談投資新創PsiQuantum

輝達北士科雀屏中選..蔣萬安曝心情：我會有接不完電話

相關新聞

北士科房市急變 專家一句愛情「順口溜」妙喻

輝達（NVIDIA）19日宣布總部落腳北士科，網友傳出士北科已有建案準備調價。韾傳不動產智庫執行長世昌表示，目前還不知消...

留人也留心 國發會推動外國人才專法修法

面對少子女化與人口高齡化雙重衝擊，台灣正面臨前所未有的人才危機，工作年齡人口逐年下降，產業轉型升級高階人才需求孔急，加上...

幕後／不是北市也難 輝達選士北科 T17、T18暗藏三贏盤算

輝達執行長黃仁勳今宣布台灣總部設址在台北市士北科，雖然獎落台北市，但又難免憂心T17、T18涉及到新光人壽案。對此，市府...

輝達進駐北士科 區域房市三大影響全面解析

全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）19日宣布進駐北投士林科技園區，這項重磅消息不僅震撼科技業，更被視為點燃北台灣房市熱...

輝達進北士科傳建商馬上封盤 專家：預售案等攻上150萬

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳19日宣布台灣總部落腳北士科後，插旗北士科建商有望全面受惠，市場更馬上傳出，有預售案要封...

輝達進駐北士科 房仲：新北這3區房市也受益

全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）19日正式宣布進駐北投士林科技園區，這項重磅消息震撼科技業，更被視為點燃北台灣房市熱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。