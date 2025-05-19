徐旭東：東聯持續推節能方案 並降低不賺錢EG產量

東聯化學董事長徐旭東今天表示，美中關稅戰降溫，但協商結果沒人能預測，只能說美國製造成本一定高，目前除節省用電，也將持續降低不賺錢的乙二醇（EG）產量，提高賺錢的環氧乙烷（EOD）產出比重。

東聯今天舉行股東會，徐旭東指出，美中關稅戰降溫，但台灣與其他國家的關稅仍然難料，只能等美國宣布結果；同時，因應電價不斷上漲，將持續推動節能方案，並降低不賺錢的乙二醇產出比重，台灣廠的乙二醇比重已低於5成，將再進一步讓揚州廠轉型，也大幅降低乙二醇產出比重。

東聯總經理蔡錫津表示，乙二醇、環氧乙烷是同一套設備生產，大致可做到一消一長的態勢，因乙二醇現在是賠錢出售，已著手降低乙二醇產出，提高環氧乙烷產量。台灣廠目前乙二醇占比已降至50%之下，揚州廠仍大於50%，但揚州廠產線調整即將在近期完成，未來3年可望降至50%以下，3至5年台灣廠、揚州廠整體乙二醇產能可望降至1成，待乙二醇價格好時才增產。

雖然美中關稅戰暫時喊停，但先前已對全球經濟產生衝擊製造業也遇到龐大壓力，但徐旭東仍樂觀表示，台灣製造業好得很，每一項製造業都領先全球，像日本就不願意像台灣這樣投入製造業，中國離台灣還有一段距離，但遲早會起來。

徐旭東強調，產業界都在想辦法到東南亞擴充產能，但當地缺技術人員，歸根究底台灣的技術仍然領先。

東聯副董事長席家宜表示，韓國核能發電占30%、其他綠電占12%，合計占42%；台灣則是核電零、明年綠電才達20%，台灣綠能差了韓國1倍，台灣產業用電成本每年都增加。

席家宜指出，傳聞台灣將採用阿拉斯加天然氣發電，若屬實，不論增加海運成本，或天然氣本身都不便宜，與韓國的高核電比例相較，更凸顯台電成本比韓國電廠高的問題。

他說，目前石油價格約每桶60美元，但美中關稅戰暫停，俄烏戰爭進入談判，國際情勢緩和對市場有幫助，對公司營運也有利；美國關稅影響匯率，但隨川普政策改變，目前看來底限10%、上限30%，已足可讓市場供需恢復正常。不過，美國高關稅對東聯影響不大，主因東聯外銷占比僅約15%、銷美更只約占5%。

另外，東聯打入半導體化學供應鏈，去年貢獻獲利達新台幣2億多元。