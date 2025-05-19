留人也留心 國發會推動外國人才專法修法

面對少子女化與人口高齡化雙重衝擊，台灣正面臨前所未有的人才危機，工作年齡人口逐年下降，產業轉型升級高階人才需求孔急，加上全球競逐國際人才日益激烈，國發會自2018年起推動「外國專業人才延攬及僱用法」，打造一套完整的法制與服務體系，協助外國人才來台工作、生活與永居。

國發會表示，外國人才專法於2018年實施後，國發會2020年設立「台灣就業金卡辦公室」、2023年成立「Talent Taiwan 國際人才服務及延攬中心」、2024年成立Talent Taiwan中心南部辦公室，整合各部會資源，從簽證、就業、生活到稅務制度，提供外國人才一站式協助，至今年3月底，外國專業人才與特定專業人才累計人次已突破7.3萬，其中就業金卡更是享譽國際，證明台灣已成為國際人才的新熱點。

因應遠距辦公趨勢，國發會指出，今年1月啟動數位遊牧試辦計畫，提供具專業且能遠端工作的外籍人士最長3+3個月簽證，並在台南、台東建置示範場域，結合地方生活協助與交流空間，吸引全球優秀青年來台短期體驗。至今已成功吸引近千名數位遊牧者，未來將擴展至高雄、嘉義等地，結合在地特色，推動新創與在地共創發展。

國發會表示，主委劉鏡清今年親自率團赴美西推動「鮭魚返鄉」行動，積極吸引海外人才返台發展。此行動前往矽谷、洛杉磯等地，與當地僑界與科技界專業人士進行深入交流，介紹台灣的發展潛力與創新機會，並為返台的人才提供一站式的服務，協助他們順利融入台灣的產業環境。

國發會表示，隨著國際環境變遷與人才樣貌多元，原有制度雖已見成效，仍需與時俱進，為擴大制度效益、吸引更多高潛力人才來台，國發會也正推動外國人才專法修法作業。

此次修法重點包括國外頂尖大學畢業生、特專配偶得自由工作、畢業僑外生可留台尋職且免許可、數位牧民停留期限最長至2年、一定條件對象1年取得永居、優化外國人才在台社會保障等。國發會表示，期望藉由修法讓制度更周全，吸引更多人才不僅僅來台工作，更願意留下生活。