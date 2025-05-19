輝達進駐北士科 房仲：新北這3區房市也受益

全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）19日正式宣布進駐北投士林科技園區，這項重磅消息震撼科技業，更被視為點燃北台灣房市熱度的強心針。

中信房屋總經理張世宗指出，北士科目前已有新光（1409）、仁寶（2324）、中鼎（9933）等知名企業搶先插旗，如今再加上輝達，無疑是錦上添花，預期將為房市帶來三大效應：

首先，輝達的進駐可望吸引大批高薪科技人才的湧入，直接推升區域住宅需求和房市交易量能。

其次，隨著企業總部與供應鏈上下游陸續進場布局，產業聚落效應將進一步強化，並帶動商辦市場熱度攀升。

第三，隨著北士科新案房價已經突破百萬大關，也有望加速石牌、北投、士林等地的老舊社區進行都更整合。

另外，部分具備交通優勢且房價值更親民的周邊區域，如社子島，以及新北三重、蘆洲及淡水等地，也有機會成為科技新貴購屋與租屋的外溢熱區，後續發展值得關注。

張世宗提醒，儘管從長線來看輝達的進駐對區域房市具正面助益，但從投資設廠到正式營運仍需時間，加上目前北士科仍處於開發初期，生活機能多仰賴芝山、明德等鄰近商圈，且區內工地施工密集，短期內難免會經歷所謂的「施工黑暗期」，對於自住族群而言，建議購屋前應實地勘察，仔細評估通勤與生活便利性。