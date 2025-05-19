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輝達設廠北士科帶動周邊建案新行情 專家估單坪恐破120萬

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳今公布台灣總部落腳北士科，引發各界熱議，地方人士更看好帶動房價成長，預估短期內有機會單坪上看120萬，但要超越南軟、內科還是要有一定難度。記者林麗玉／攝影
輝達執行長黃仁勳今公布台灣總部落腳北士科，引發各界熱議，地方人士更看好帶動房價成長，預估短期內有機會單坪上看120萬，但要超越南軟、內科還是要有一定難度。記者林麗玉／攝影

輝達執行長黃仁勳今公布台灣總部落腳北士科，引發各界熱議，地方人士更看好帶動房價成長，預估短期內有機會單坪上看120萬，但要超越南軟、內科還是要有一定難度。房仲專家則認為，黃仁勳效應預估將帶動周邊建商新行情，更有機會成為企業主設址新首選。

根據實價登錄資料統計，台北市3大產業園區近兩年的預售屋單價，2024年以南港經貿園區的126萬元最貴，年漲幅17%，其次為內科的121.8萬，年漲幅也有10.7%；而北士科去年去年均價111萬元，不僅是台北市房價最親民的產業園區，甚至還比2023年微幅下修了1.2%，是首都唯一價跌的產業園區。

不過輝達宣布設廠後，在地業主分析，短期內每坪價格有機會上看120萬元，相關公司包括電子和醫院等，預計將在附近設立據點，且企業未來招募員工，平均年薪預期會很高，將會將帶動附近的店家、餐飲等行業，不過要短期暴漲甚至超越南港、內湖，應該有難度，但估計未來5到10年房價趨勢是大漲小回。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，該區目前未完全開發，加上交通便利，且有地方政府全力支援，應是雀屏中選的主因，以輝達業態與產業地位，順利落腳北士科將加速北市最後一塊科技園區拼圖成形，對於寂寞已久的士林北投區房市將會是1劑強心針。

徐佳馨說，目前該區域新案供給不多，且推案時間在2022下半年，房市當時已經疲軟，促使許多擁地的大型建商暫緩推案，本次應能有效去化區域案量，甚至再掀新行情，相較於已經飽和的內科，與即將飽和的南港，對於業主來說恐怕另闢新戰場，似乎更為適合。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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