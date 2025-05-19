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輝達總部進駐北士科帶旺房市？ 專家：社子島率先受惠

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
北士科軟橋段示意圖。圖／台灣房屋提供
北士科軟橋段示意圖。圖／台灣房屋提供

科技產業是目前台灣經濟產業的破風手，園區周邊的房市也長期被看好。台灣房屋根據實價登錄資料，統計台北市三大產業園區近兩年的預售屋單價，2024年以南港經貿園區的126.8萬元最貴，年漲幅17.3%，同樣為三大產業園區之首，其次為內湖科技園區的121.8萬，年漲幅也有10.7%；而新興開發的北士科，去年均價111萬元，不僅是台北市房價最親民的產業園區，甚至還比2023年微幅下修了1.2%，是首都唯一價跌的產業園區。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，南港、內湖的開發時序較綿長，與新興開發的北士科相比，新案釋出的供給相對稀少，加上港湖的整體機能較成熟，尤其南港近年還有多項重大開發案加持，使預售案更具創價空間，漲幅表現突出。

北士科自2022年開始首見推案後，房價就直上百萬元大關，但近年邁向推案高峰之際，強碰政府打炒房政策；加上北士科近期的推案分布有所調整，過去推案集中在靠近既有商圈較近、房價較高的軟橋段，去年則有不少新案坐落生活機能仍待培養、價格較低的新洲美段，導致2024年北士科的預售屋均價較2023年略為收斂。

不過，輝達（NVIDIA）總部確定設址北士科，北投士林房市再度掀起關注。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，輝達總部進駐後，地上權開發案轉手時程限制得以解決，引進的高科技高薪研發人才，以及上下游產業鏈的群聚效應，可望為北士科周邊的住宅市場挹注可觀的就業買盤。

另外，首先受惠的就是社子島，可望加速都更整合開發，大北投生活圈的房市價量表現也將受到關注，甚至連人潮減退的士林夜市都有機會稍微活絡。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

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