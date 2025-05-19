輝達進駐、北市科要發了？ 近3年預售單價站穩百萬

輝達（NVIDIA）總部確定落腳於北士科，可望為當地房市帶來新的話題，專家指出，北士科近3年預售案成交單價約在每坪106萬~114萬元，雖然NVIDIA總部話題不斷，但是AI浪潮能是否為當地房市，帶來新的買氣動能則還需要觀察。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，南港與內湖園區發展成熟，即便沒有NVIDIA的總部題材加持，但仍是台北市都市軸線發展的重心，不過北士科卻會因為NVIDIA總部的進駐，帶來更多的就業人口與市場話題，周邊也可望吸引更多產業進駐，只不過當前房市買氣平淡，也要觀察未來一季區域房市是否會出現新的買氣。

曾敬德表示，北投士林科技園區是本市內湖科技園區及南港軟體工業園區後第3個科技產業園區，面積總計約194.29公頃。提供北市未來10年產業發展用地使用，其中產業用地面積約25公頃，規劃引進生物科技、媒體、資訊、電子及通訊等新興科技產業。

因應園區發展需求及鼓勵產業進駐，以「智慧健康產業」與「數位技術服務」產業為發展主軸，目標下一個臺北市產業發展引擎，區域內科技產業專用區的大樓推案「遠雄商舟」，累計已有51筆實價紀錄，最高成交單價每坪75萬元。