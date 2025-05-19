統一瞄準毛商機！ 經典寵食品牌再升級

食品大廠統一企業瞄準毛商機，強化寵物飼料的品質，率先引進全新的MAS動力霧化噴覆技術，並運用於精進30年經典寵食品牌-寶多福的產品力，讓乾糧香氣更加提升，並保留更多營養，讓寵物吃得更開心也更健康。

近年來寵物商機持續加溫，各家業者也爭相投入這片龐大商機，根據2024年財政部統計處資料顯示，相關產業家數就已達9292家，銷售金額更是高達443億元，其中寵物食品佔比就超過二成，不僅吸引進口品牌持續拓展版圖，臺灣在地寵食業者也不讓其專美於前，持續推陳出新。

統一企業長期深耕寵物食品市場，不僅有專業獸醫團隊持續針對臺灣寵物生活環境開發合適產品，還有10億級的食安中心來確保毛孩的食品安全，旗下經營超過30年的寵物品牌「寶多福」，以專業納豆益生菌配方為基底，還添加胺基酸螯合鋅、絲蘭萃取物，致力解決臺灣寵物因氣候溼熱容易產生的消化道、皮毛不適等問題，近年更考慮到寵物情緒焦慮的隱形風險，在腸道保健的基礎上，推出寶多福「健康機能系列」，透過添加GABA、色胺酸等來達到舒緩毛孩情緒的效果，自2024年開始也陸續在各大寵物展亮相，大受消費者好評。

除了推出新產品外，為了讓忠誠老顧客的毛孩們也能有更好的產品體驗，統一企業今年率先從國外引進MAS動力霧化噴覆技術，來完成寶多福全系列產品升級。