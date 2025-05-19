快訊

一堆人放錯！食物進微波爐怎麼放更快加熱均勻？答案非正中間

輝達宣布與台積、鴻海及政府聯手打造大型超級電腦 作為台灣AI基礎建設基石

女兒「全美第一商學院」三主修超狂學霸 蔣雅淇自嘲：媽媽土了！

統一瞄準毛商機！ 經典寵食品牌再升級

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
食品大廠統一企業30年經典寵食品牌-寶多福的產品力，讓乾糧香氣更加提升，並保留更多營養。統一提供
食品大廠統一企業30年經典寵食品牌-寶多福的產品力，讓乾糧香氣更加提升，並保留更多營養。統一提供

食品大廠統一企業瞄準毛商機，強化寵物飼料的品質，率先引進全新的MAS動力霧化噴覆技術，並運用於精進30年經典寵食品牌-寶多福的產品力，讓乾糧香氣更加提升，並保留更多營養，讓寵物吃得更開心也更健康。

近年來寵物商機持續加溫，各家業者也爭相投入這片龐大商機，根據2024年財政部統計處資料顯示，相關產業家數就已達9292家，銷售金額更是高達443億元，其中寵物食品佔比就超過二成，不僅吸引進口品牌持續拓展版圖，臺灣在地寵食業者也不讓其專美於前，持續推陳出新。

統一企業長期深耕寵物食品市場，不僅有專業獸醫團隊持續針對臺灣寵物生活環境開發合適產品，還有10億級的食安中心來確保毛孩的食品安全，旗下經營超過30年的寵物品牌「寶多福」，以專業納豆益生菌配方為基底，還添加胺基酸螯合鋅、絲蘭萃取物，致力解決臺灣寵物因氣候溼熱容易產生的消化道、皮毛不適等問題，近年更考慮到寵物情緒焦慮的隱形風險，在腸道保健的基礎上，推出寶多福「健康機能系列」，透過添加GABA、色胺酸等來達到舒緩毛孩情緒的效果，自2024年開始也陸續在各大寵物展亮相，大受消費者好評。

除了推出新產品外，為了讓忠誠老顧客的毛孩們也能有更好的產品體驗，統一企業今年率先從國外引進MAS動力霧化噴覆技術，來完成寶多福全系列產品升級。

毛孩的身體跟人一樣，健康的身體根源在於要先有健康的腸道，因此寶多福以專業調配的納豆益生菌配方，來幫助毛孩維護腸道健康，今年透過製程技術的精進，讓益生菌運用後噴覆粉的方式均勻附著於每一個乾糧顆粒上，減少製程中高溫對益生菌可能產生的熱破壞，相較原製程產品可保留更多活性益生菌與營養素，再加上外覆的食品級牛油與水解蛋白，可提升乾糧的香氣，大大提升嗜口性，要讓老顧客們不用多花錢就能得到升級的營養與美味。

食品大廠統一企業瞄準毛商機，強化寵物飼料的品質。統一提供
食品大廠統一企業瞄準毛商機，強化寵物飼料的品質。統一提供

延伸閱讀

賴總統一周年51.2分 經濟、兩岸不滿高

土城中央路行人空間升級 侯友宜：基礎建設是重中之重

賴清德「兩岸併購說」朱立倫批：真正的賣台總統

幫寵物攝影比賽投票LINE遭盜用 刑事局：升級15.4以上版本搶回帳號

相關新聞

台灣正式邁入無核時代！立委警告：全民恐多繳上千億電費 網轟「用肺發電」

17日台灣核三廠除役，正式宣告「無核家園」上路，國民黨立委許宇甄痛批，這將導致用電成本飆升、供電不穩，全民將因此多繳上千億元電費。消息曝光，引爆網路熱議。 立委批能源政策「高碳、高價、不穩定」

輝達總部進駐北士科帶旺房市？ 專家：社子島率先受惠

科技產業是目前台灣經濟產業的破風手，園區周邊的房市也長期被看好。台灣房屋根據實價登錄資料，統計台北市三大產業園區近兩年的...

輝達進駐、北市科要發了？ 近3年預售單價站穩百萬

輝達（NVIDIA）總部確定落腳於北士科，可望為當地房市帶來新的話題，專家指出，北士科近3年預售案成交單價約在每坪106...

統一瞄準毛商機！ 經典寵食品牌再升級

食品大廠統一企業瞄準毛商機，強化寵物飼料的品質，率先引進全新的MAS動力霧化噴覆技術，並運用於精進30年經典寵食品牌-寶...

中台灣國際建築大年啟動五大團隊 形塑台中城市新天際線

2025年被視為中台灣邁向世界建築舞台的重要關鍵年，包括NIKKEN SEKKI、安藤忠雄、妹島和世、Frank Geh...

買房殺多少？ 七都議價率都升高 這都屋主最軟

永慶房產集團統計內部數據統計，今年第1季七大都會區成交議價率在10%至12%之間，有五都超過10%，其餘兩都則是接近雙位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。