中台灣國際建築大年啟動五大團隊 形塑台中城市新天際線

2025年被視為中台灣邁向世界建築舞台的重要關鍵年，包括NIKKEN SEKKI、安藤忠雄、妹島和世、Frank Gehry與卡爾・拉格斐(Karl Lagerfeld)等國際級團隊一系列具地標意義的作品，將在城市各角落陸續登場，為台中的城市天際線與文化底蘊注入前所未有的能量，備受各界高度期待。

其中，由寶璽機構攜手日本第一大、全球第三大的建築設計集團Nikken Sekkei，共同規劃的「寶璽天讚」，是NIKKEN在台首座超高層住宅作品。對NIKKEN而言，「寶璽天讚」並非單一專案，而是首次將其橫跨東京、杜拜、新加坡等國際都會累積的技術與美學經驗，應用於台灣住宅市場。

這家源自日本的頂尖設計團隊，曾打造東京晴空塔、杜拜One Za'abeel等世界級地標，其在超高層結構與城市美學上的實力有目共睹，也使「寶璽天讚」成為台中極具國際辨識度的作品。

「寶璽天讚」基地面積逾1,200坪，是七期新市政中心內唯一同時具備雙面臨路與南向超大棟距的個案，鎖定具備置產與保值需求的高淨值買家。

21世紀不動產資深經理沈政興表示，目前市場上的高資產族群，普遍傾向挑選規劃成熟、建築團隊具國際經驗的產品，並重視區位穩定性與未來性。「以寶璽天讚為例，雖總價高，但因建築條件與品牌履歷清楚，反而更容易吸引長線持有買方，視為資產配置的一環。」

忠泰建設於中部的首案「忠泰老佛爺」將於第2季落成，為卡爾・拉格斐生前唯一參與設計的住宅項目之一，社區內規劃引進TSUTAYA BOOKSTORE、ONIBUS COFFEE等品牌，打造複合型選品空間。

除高端住宅外，公共與文化建設也是台中今年的另一大重點。由普立茲克建築獎得主安藤忠雄設計的「童書之森・台中」預計5月23日正式動工，本案在忠泰建設董事長李忠義、副董事長李彥良的大力協助與牽線下，成功促成安藤親自操刀設計規劃，建築本體採橢圓量體設計，外觀以書牆環繞，營造如森林擁抱般的閱讀意象，預計2026年完工。

後續將由豪宅指標建商聯聚建設，負責建築、室內與景觀規劃，並投入營運經費，與市府攜手共築台中全齡共讀的新文化地標。

同樣備受關注的還有中國醫藥大學美術館，由 Frank Gehry親自設計，建築表皮以折線與不鏽鋼構成，結合展覽、教育與醫療背景，預計2028年完工後，將是台灣第一座醫學與藝術跨域整合的大學美術館。

年底即將啟用的「台中綠美圖」由妹島和世設計，是台灣第一座結合圖書館與美術館的公共建築，其量體設計採光透明，位於北屯文心森林公園旁，未來預計將承載台中主要藝文展演與閱讀機能。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，台中與國際建築團隊的接軌並非始於近年，但近年落成的作品明顯增加，無論是由政府主導的公共建設，或是民間推出的高端住宅，都能看到更多具國際背景的設計團隊參與其中。