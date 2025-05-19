買房殺多少？ 七都議價率都升高 這都屋主最軟

永慶房產集團統計內部數據統計，今年第1季七大都會區成交議價率在10%至12%之間，有五都超過10%，其餘兩都則是接近雙位數。與房貸緊縮與信用管制實施前的2024第2季相比，七大都會區成交議價率都有擴大的趨勢。

永慶表示，成交議價率是指房屋開價與實際成交價之間的落差，意味著賣方對於價格讓步的幅度，同時也是反應買賣市場信心的指標之一。

統計顯示，七都第1季成交議價率以台北市12.8%最高，其次依序為新北市11.5%、桃園市10.1%、新竹縣市9.6%、台中市9.3%、台南市11.1%以及高雄市10.7%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，台北市房價基期高，總價高、買盤多為高資產族群，對市場前景、經濟局勢較為敏感，在市場轉冷、交易量下滑時，買方議價更強，賣方為求成交只得讓出更多空間，導致成交議價率上升。

陳金萍表示，房市最為熱絡的2024年第2季，七都成交議價率皆降至10%以下，顯示市場買氣強勁、成交迅速，議價空間不大，七都成交議價率介於7.2%至9.9%之間。

然而，隨著2024第3季陸續出現房貸緊縮、央行祭出信用管制措施，市場氛圍逐漸轉冷，賣方為求加快成交步調普遍願意稍微調整價格，議價空間拉大，使得近幾季成交議價率均維持在相對高檔。

目前房市整體交易量仍低迷，市場觀望氣氛濃厚。買方普遍期待房價進一步下調，若賣方過度堅持價格，成交速度放緩，買賣雙方對於價格認知拉鋸，交易量難出現明顯增長。