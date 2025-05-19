讓未來不是夢！ TEL 台灣 AI 自走車工作坊受理報名中

全球知名半導體製造設備商Tokyo Electron Taiwan（簡稱TEL台灣）長期推動科技創新與人才培育，除連續十年舉辦廣受歡迎的機器人大賽外，今夏首次舉辦「AI自走車工作坊」，積極實踐科普教育，從理論到實作，期許將半導體技術、機器人以及AI知識傳授給高中職學子，歡迎對先端技術有興趣的學生踴躍組隊報名，踏上未來科技之旅。

隨著科技日新月異，AI與機器人已是現代產業與生活的關鍵推手，工作坊以「機器人為載體，AI為大腦」的核心構想，帶領學子踏入半導體世界，透過業界知名講師群CAVEDU的機器人實作課程，讓學生親手操作可感知及決策的智慧系統，多樣體驗激發創意，挑戰先端技術的運用。

課程內容豐富多元，涵蓋半導體製程相關知識介紹與AI智能平台應用，兼具科技深度及實作樂趣，最終讓學員們利用機器人小組實戰。工作坊注重軟硬體領域的學習，還為各校菁英學子提供交流平台，共同發展成長，多管齊下，讓TEL台灣帶領學員們開啟對未來學業及職涯的無限想像！

本次工作坊將於台北（7月21日）、高雄（7月23日）、台中（7月25日）三個地區開辦，歡迎有興趣的高中職學生組隊參加，報名時間從即日起到6月15日止，名額有限，報名從速以免向隅。活動詳情請上活動官網查詢。