東聯股東會／迎50周年 董座徐旭東：轉型特化與氣體事業、加強國際化
東聯（1710）19日舉行股東會，董事長徐旭東指出，今年是東聯50周年，東聯自乙二醇（EG）業務起步，多年轉型如今專注於特化產品、低碳工藝與新材料領域，未來將持續布局特用化學品與氣體事業。
徐旭東表示，2024年全球經濟受地緣政治、能源波動及中國大陸產能擴張等多重挑戰影響，石化產業面臨嚴峻考驗，東聯轉型策略，積極拓展特用化學品及氣體相關產品，同時也要持續不斷進行國際化發展。東聯去年營收238億元、年增14%，稅後淨利0.2億元，每股稅後純益（EPS）0.02元。
展望未來，東聯將持續優化產品組合，擴大高市占率，並推動營運管理數位化與AI技術導入，以提升整體營運效能，將以研發創新為驅動力，精準掌握科技趨勢，積極布局電子化學品及特殊應用材料等高潛力市場。
他指出，東聯將積極投入碳捕捉再利用、低碳製程、塑料循環利用與生物可分解材料的開發，並在製程中落實循環經濟與低碳生產，以2050年達成碳中和為長遠目標、邁向永續。
就匯率影響方面，集團副董事長席家宜表示，第2季面對新台幣強升，營運必然會受到影響，不過如果後續美元兌新台幣匯率穩定在1:30，則影響將會淡化，美國關稅影響則不大，因為東聯外銷占比約15%、銷美占約5%。
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