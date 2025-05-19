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北市見「半月型都更孤島」 一戶不同意一排全留下！

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
記者游智文／攝影
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都更談不攏，建商直接興建，形成「都更孤島」情況愈來愈普遍，北市南京東路五段也有一處，基地原本是一大片連棟公寓，共約30多戶，億安建設進場整合15年，但因一戶不同意，最後億安建設決定切割，留下約10戶後，直接進行危老重建，留下的戶數形成一個半月型孤島，相當醒目。

個案今天開工，案名為億安沐青，位於南京東路五段、塔悠路。松河街口，訴求面河第一排，基地面積約240坪，預計興建地上15層，地下5層，16-35坪、主力兩房的景觀住宅，開價每坪120萬到138萬元。

今天參加開工的同意戶表示，該案過去拆遷前為4樓連棟老公寓，共30多戶，多數都同意都更，但臨松河街一側，有一戶一直不同意，最終建商直接切割牆壁，其中24戶進行危老都更，其他約10戶則留下來，形成半月型孤島。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，該案屬於饒河夜市商圈，捷運機能則較靠近南京三民站，可汲取南京三民與松山商圈機能，由於具南京東路門牌，又臨近基隆路可快速抵達信義區，且具河岸景觀，條件頗佳。

不過，留下來未都更的戶別，面麥帥高架橋，基地較小又成弧形，未來改建視野恐受壓迫，未能一起改建相當可惜。

億安建設表示，沐青邀請國際知名平面設計師蕭青陽擔任美學顧問，透過設計師的巧手妝點，用文化與藝文作品深植在僵硬的建築中，讓15樓高的建築為台北市水岸風貌再添一耀眼新星。

記者游智文／攝影
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