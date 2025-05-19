快訊

三聯董座徐少東吸金22億潛逃 傳訊兒「司法不公」曝人在這國家

精算罷免／數據推估藍委3到9人過門檻 最危險是她

13萬人籲法務部加重虐童刑責！原不予採納 鄭銘謙改口：研議中

聽新聞
0:00 / 0:00

威創未來不是夢 TEL台灣AI自走車工作坊報名中

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
TEL台灣AI自走車工作坊報名中。圖/TEL台灣提供
TEL台灣AI自走車工作坊報名中。圖/TEL台灣提供

全球知名半導體製造設備商Tokyo Electron Taiwan（以下稱TEL台灣）長期推動科技創新與人才培育，除連續十年舉辦廣受歡迎的機器人大賽外，今夏首次舉辦「AI自走車工作坊」，積極實踐科普教育，從理論到實作，期許將半導體技術、機器人以及AI知識傳授給高中職學子，歡迎對先端技術有興趣的學生踴躍組隊報名。

隨著科技日新月異，AI與機器人已是現代產業與生活的關鍵推手，工作坊以「機器人為載體，AI為大腦」的核心構想，帶領學子踏入半導體世界，透過業界知名講師群CAVEDU的機器人實作課程，讓學生親手操作可感知及決策的智慧系統，多樣體驗激發創意，挑戰先端技術的運用。

課程內容豐富多元，涵蓋半導體製程相關知識介紹與AI智能平台應用，兼具科技深度及實作樂趣，最終讓學員們利用機器人小組實戰。工作坊注重軟硬體領域的學習，還為各校菁英學子提供交流平台，共同發展成長，多管齊下，讓TEL台灣帶領學員們開啟對未來學業及職涯的無限想像。

本次工作坊將於台北（7月21日）、高雄（7月23日）、台中（7月25日）三個地區開辦，歡迎有興趣的高中職學生組隊參加，報名時間從即日起到6月15日止。

延伸閱讀

屏東農業大學助青農打造品牌 第11屆招生

彰化兒童藝術節 6/27起員林演藝廳登場

北市青年局親子烹飪工作坊 用美味連結親子時光

清大環文系永續發展工作坊 推動地方永續教育與實踐

相關新聞

台灣正式邁入無核時代！立委警告：全民恐多繳上千億電費 網轟「用肺發電」

17日台灣核三廠除役，正式宣告「無核家園」上路，國民黨立委許宇甄痛批，這將導致用電成本飆升、供電不穩，全民將因此多繳上千億元電費。消息曝光，引爆網路熱議。 立委批能源政策「高碳、高價、不穩定」

小吃創業開在哪？ 專家：黃仁勳愛店都有一特色

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳每次來台，各界除了關心他對AI發展看法，他愛吃的美食小店也都掀起一波追風潮。全向科技房產...

東聯股東會／迎50周年 董座徐旭東：轉型特化與氣體事業、加強國際化

東聯（1710）19日舉行股東會，董事長徐旭東指出，今年是東聯50周年，東聯自乙二醇（EG）業務起步，多年轉型如今專注於...

北市見「半月型都更孤島」 一戶不同意一排全留下！

都更談不攏，建商直接興建，形成「都更孤島」情況愈來愈普遍，北市南京東路五段也有一處，基地原本是一大片連棟公寓，共約30多...

威創未來不是夢 TEL台灣AI自走車工作坊報名中

全球知名半導體製造設備商Tokyo Electron Taiwan（以下稱TEL台灣）長期推動科技創新與人才培育，除連續...

麗豐旗下克麗緹娜新品首發 單日銷售破千萬人民幣

麗豐-KY（4137）旗下主營通路品牌克麗緹娜日前在大陸武漢盛大舉行「全球首發克麗緹娜金繃帶發表會」，重磅推出年度鉅作「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。