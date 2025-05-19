麗豐旗下克麗緹娜新品首發 單日銷售破千萬人民幣

麗豐-KY（4137）旗下主營通路品牌克麗緹娜日前在大陸武漢盛大舉行「全球首發克麗緹娜金繃帶發表會」，重磅推出年度鉅作「御顏粹泌系列」，現場創下銷售突破人民幣千萬元的亮眼成績。麗豐表示，「御顏粹泌系列」作為克麗緹娜醫美級保養品的全新代表作，是全球第一個以小鹿胚胎活萃為核心成分之護膚品，也是集團深耕高端保養市場的重要戰略宣示。

麗豐表示，「御顏粹泌系列」融合了再生醫學與幹細胞科技，加上來自鮭魚DNA提取物PDRN、腺苷等成分以黃金比例製作而成，顛覆傳統僅著重表層修復的抗老產品。麗豐強化「科學美」的核心競爭力，將科技研發成果商品化、審美標準品牌化，亦進一步擴大品牌於「高功能保養」領域與高淨值消費的市場滲透率。

麗豐克麗緹娜集團CEO趙承佑表示，將持續強化研發能量與數位化行銷工具應用，整合「品牌x科技x通路」三位一體策略，推動高端美肌方案快速進入核心消費場景，進一步整合AI膚質偵測、個人化產品推薦與智慧護膚教學服務，推出結合AI技術的膚質診斷與客製化護膚方案，打造消費者與門店共用的智慧美肌生態，實現「科技驅動美的未來」願景，鞏固品牌在亞洲高端護膚市場的競爭優勢。

面對高端醫美保養趨勢與新世代消費者需求變革，克麗緹娜也將加速推進科技與美容融合戰略，持續以產品創新與深度服務，推動亞洲市場高端美膚解決方案。