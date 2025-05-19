新創企業高材生醫進駐南科 開發快速骨癒合「骨填補材」

「骨填補材」是牙科、骨科手術重要醫用材料，南部科學園區管理局公告，高雄大學執行國科會「科研創業計畫」成立的新創企業高材生醫公司申請在台南新市南科園區投資5千萬元，開發快速骨癒合特性的「骨填補材」，之後建立生產線。

「骨填補材」主要用於牙科及骨科手術的骨頭缺損填補。進駐南科台南園區將強化產品研發能力，建構生產線，並規畫設立符合GMP標準廠房與取得QMS品質管理認證。

南科管理局表示，高材生醫所研發的高效融合補骨材料，可提升骨科與牙科手術成功率，也將促進國內醫療器材應用與研究發展，提升業者國際競爭與市場開發能力。