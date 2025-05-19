無人機漁搜對環境更友善 還能幫討海人提早返家

「爸爸捕魚去，為什麼還不回家？」兒時這句課文，道盡討海人的辛酸。以前捕魚常得「靠天吃飯」，誰也說不準魚群在哪，如今台灣正在研發漁搜無人機，不僅能降低對環境的影響，還可以幫助討海人更快達成漁獲目標，提早返家團聚。

說起討海人的辛勞，穩發漁業董事長暨全國漁會理事長謝龍隱說，遠洋漁船從高雄出海一趟，通常要2年才能回家，若想提前跟家人相聚，就得等漁船短暫進港轉載的時間，由家人搭飛機前往國外港口與船員會合，但頂多只有1週相聚時光。

遠洋漁業風險高 曾聘傭兵隨船護航

而且海上作業不僅辛苦，更可能危機四伏，謝龍隱就曾有一艘漁船「穩發161」，在2009年4月遭索馬利亞海盜劫持，時間長達逾10個月，過程令人膽戰心驚。

回憶當時情景，謝龍隱說，那段時間，每天都焦慮不安，天天凌晨3、4時就起來跟海盜談判，「每天唱哭調仔給他們聽啊！說我為了這件事，都病倒送醫院了」。

謝龍隱同時也每天求神拜佛，尋求心靈寄託，「不然對方沒瘋，我們要先瘋了」。

談到原本海盜提出高達350萬美元（約新台幣1億524萬元）贖金，謝龍隱說，透過多次反覆交涉談判，終於降到120萬美元（約新台幣3608萬元），最後付贖把船和人救回。之後幾年，他的漁船每次出海，他都聘請荷槍實彈的外國傭兵在船上護航，直到海盜不再猖獗後才止聘。

也正是這群辛苦付出的討海人，讓台灣遠洋漁業世界聞名，而高雄更是台灣遠洋漁業重鎮。謝龍隱說，高雄前鎮漁港是台灣遠洋漁船的主要停泊港口，目前高雄遠洋漁船數量至少在500艘以上，主要捕捉鮪魚、鰹魚、魷魚和秋刀魚等漁獲。

比海軍還先進 用直升機抓魚

漁船想要滿載而歸，取決於搜尋魚群的功力。早期台灣大型圍網漁船僅依靠海鳥雷達及船上瞭望手目視，直到30年前，謝龍隱的父親率先在台灣遠洋漁業中引進直升機搜尋魚群，他笑說，「有人說我們比海軍還先進，用直升機抓魚」。

「要不要去看船，我帶妳去！」謝龍隱帶著中央社記者到前鎮漁港參觀他的漁船，並逐一說明船上搜尋魚群的先進設備，「最上面藍色那個是海鳥雷達，那個瞭望台就是瞭望手站著拿望遠鏡目視的地方，還有船前面的甲板會停放直升機…」。

謝龍隱說，早期依靠海鳥雷達和瞭望手找魚群，目視範圍有限，且瞭望手為了找魚，經常專注到忘記吃喝，非常辛苦。自從引進直升機後，從空中俯瞰的範圍更大，1年增加了約30%漁獲量。他深信，使用科技幫助漁船作業是一條必走道路。

不過出動直升機所費不貲，他說，養一台直升機及機上作業人員，1年約需新台幣2000萬元。除了成本高昂，燃油碳排壓力越來越大，加上在海上飛行風險也很大，謝龍隱過去曾發生直升機因機械故障墜海，所幸人員平安獲救，但直升機卻得送去大修。

在經濟部產業技術司科技專案支持下，工研院與金屬中心發展遠洋漁業的低碳智慧漁搜無人機隊系統，讓無人機及AI科技力進入海洋，優點除了可降低成本，也能避免直升機人員傷亡與財損，且可望更快達成漁獲目標，讓船員得以提早返航。

無人機加入作業 對業者是一大利多

謝龍隱說，他加入這項無人機計畫，很期待未來以無人機取代直升機作業，在高油價、高人工時代，若能把直升機換成無人機，不但可省下可觀油錢，維修成本也較低，一年最少可省1000萬元。還有AI系統幫忙，對業者是一大利多。

漁搜無人機的硬體部分，由金屬中心發展遠洋漁業商用載具，研發國內首架精準漁業定旋翼無人機，特點是可防雨、防塵、防蝕，且1次可連續飛行超過1個半小時，最遠可飛超過30公里，並有可抗7級風與抗雨等特殊設計。

軟體部分，為了讓無人機自動飛行，工研院開發低碳智慧漁搜機隊系統，可自動設定機隊航線，一鍵部署讓4部無人機自動起飛，透過無人機進行大範圍攝影，將海面即時影像傳送給魚撈長進行判斷。

當無人機飛行時，機上攝影機會自動回傳影像，地面站可即時觀看即時的AI辨識魚況，主動搜尋漁群位置。發現魚群資訊，地面站可透過動態修正返航航線演算法，召回無人機自動返航，動態降落到漁船，盡速前往漁場捕魚。

金屬中心向中央社記者說明研發進度表示，這套低碳智慧漁搜無人機隊系統，目前已完成概念驗證（POC），近期將進行商業營運驗證（POB）的階段運行。

概念驗證主要為透過飛行器雛型品，確認飛行器於遠洋漁船上運作，可進行船舶上的起降作業，並且飛行影像與數據資料可於漁船上進行判讀與解析。概念驗證階段曾前往太平洋上的科斯雷島（Kosrae）進行相關測試。

金屬中心表示，目前正在進行商業營運驗證，今年將進行商業化展開，已結合國內製造商、零組件商、系統整合商與服務商進行相關的商業模型推展。若順利，預計今年將進行服務測試的投入。

金屬中心指出，這套系統除了可以降低人員操作的風險與成本，即時影像也協助魚撈長準確判斷、減少過度捕撈，最重要是減少不必要航行，也降低對環境的影響。