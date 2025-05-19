快訊

證實林昶佐將出任駐芬蘭代表 林佳龍：總合外交需多元人才

拜登罹癌／早期幾乎無症狀！高齡男性殺手「攝護腺癌」多吃2類食物有助預防

台股小跌57.36點開出 台積電一度觸990元

誠美材20周年「棒球家庭日」 千名員工、眷屬觀賞台鋼球賽

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

為慶祝成立20周年，偏光片大廠誠美材（4960）5月17、18日盛大舉辦「棒球家庭日」，特別邀請近千名員工及其眷屬齊聚高雄澄清湖棒球場，一同欣賞中華職棒賽事，一起為在地球隊「台鋼雄鷹」加油打氣，展現企業以人為本的關懷文化，也象徵著誠美材料與在地社群攜手共好的堅定承諾。

誠美材自2005年創立以來，致力於光學材料的研發與製造，產品廣泛應用於顯示器、車用面板等領域，業務版圖橫跨全球，今年邁入20周年，誠美材秉持健康的職場理念、不斷追求技術創新，並落實對環境永續的承諾。

近年公司不僅在營運上追求突破，更在企業文化中深耕「以人為本」的信念。無論是對內打造友善職場，還是對外積極履行企業社會責任，一步一腳印，走出屬於台灣光電產業的重要足跡，董事長宋妍儀表示，公司的成長來自每一位同仁的努力與背後家庭的支持。「這次我們特別舉辦一場充滿溫度的職棒觀賞活動，不僅是慶祝，更希望藉此凝聚彼此情感、深化連結，也讓眷屬一同感受到誠美材料熱情洋溢的企業精神。期許誠美材料邁向更健康、更創新、更永續的下一個二十年」。

本次「誠美材料棒球家庭日」以挺在地球隊台鋼雄鷹與統一7-ELEVEN獅共同合作的「南人祭」活動為主軸，透過棒球連結高雄、台南生活圈，展現企業深耕南臺灣的情感與承諾，也藉由活動共同支持「地方棒球振興計畫」的核心精神邀請「財團法人基督教芥菜種會」所服務的認養家庭與新住民家庭孩童一同進場觀賽與學習棒球知識，讓更多不同背景的家庭共享職業棒球魅力，打造全民「挺」棒球的溫馨時刻，也展現企業關懷社會、扎根地方體育文化的實質行動。

職場 中華職棒

延伸閱讀

中職／魔鷹連兩場開轟無效 飛力獅6局失2分領獅3連勝

棒球／亞運成棒培訓藍白戰王政浩後援勝 許賀捷4安4打點

偏光片大廠誠美材料慶20周年 「家庭日」力挺台鋼雄鷹

中職／曾締造最高齡初登板 蔡旭峰74歲照樣開出好球

相關新聞

台灣正式邁入無核時代！立委警告：全民恐多繳上千億電費 網轟「用肺發電」

17日台灣核三廠除役，正式宣告「無核家園」上路，國民黨立委許宇甄痛批，這將導致用電成本飆升、供電不穩，全民將因此多繳上千億元電費。消息曝光，引爆網路熱議。 立委批能源政策「高碳、高價、不穩定」

高雄9家新創團隊 入選輝達Taipei-1超級電腦算力資源

輝達NVIDIA的超級電腦「Taipei-1」落腳高雄亞灣，高市經發局表示，已成功輔導傳產「東豐纖維」、「台灣福興」等9...

王品500萬會員達陣 瘋美食加菜寵粉、推「吃爆馬拉松」

王品（2727）集客神器「王品瘋美食」App，歡慶今年5月會員數突破500萬人，舉辦500萬會員慶，5月20日~6月30...

散裝航運掀新一波漲價潮 裕民、慧洋、新興等可望受惠

貨櫃搶運效應外溢，散裝艙位吃緊。美國總統川普積極促成俄烏和談，帶動市場對戰後重建商機預期，加上美中關稅停戰後，全球港口壅...

散裝航運缺船…短期難解

散裝比起貨櫃有更大的「缺船」問題，業內指出，貨櫃航商在疫情前後大舉造船，新運力相對充足；散裝航運在疫情前後造的船舶不多，...

點子農場／當畫廊成為品味資本教室…

畫廊朋友邀我合作，為收藏家定期開設講座談藝術投資。「這主題太多人談了，而且兩面不討好」我說，藝術家和收藏家會覺得談錢很俗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。