誠美材20周年「棒球家庭日」 千名員工、眷屬觀賞台鋼球賽

為慶祝成立20周年，偏光片大廠誠美材（4960）5月17、18日盛大舉辦「棒球家庭日」，特別邀請近千名員工及其眷屬齊聚高雄澄清湖棒球場，一同欣賞中華職棒賽事，一起為在地球隊「台鋼雄鷹」加油打氣，展現企業以人為本的關懷文化，也象徵著誠美材料與在地社群攜手共好的堅定承諾。

誠美材自2005年創立以來，致力於光學材料的研發與製造，產品廣泛應用於顯示器、車用面板等領域，業務版圖橫跨全球，今年邁入20周年，誠美材秉持健康的職場理念、不斷追求技術創新，並落實對環境永續的承諾。

近年公司不僅在營運上追求突破，更在企業文化中深耕「以人為本」的信念。無論是對內打造友善職場，還是對外積極履行企業社會責任，一步一腳印，走出屬於台灣光電產業的重要足跡，董事長宋妍儀表示，公司的成長來自每一位同仁的努力與背後家庭的支持。「這次我們特別舉辦一場充滿溫度的職棒觀賞活動，不僅是慶祝，更希望藉此凝聚彼此情感、深化連結，也讓眷屬一同感受到誠美材料熱情洋溢的企業精神。期許誠美材料邁向更健康、更創新、更永續的下一個二十年」。

本次「誠美材料棒球家庭日」以挺在地球隊台鋼雄鷹與統一7-ELEVEN獅共同合作的「南人祭」活動為主軸，透過棒球連結高雄、台南生活圈，展現企業深耕南臺灣的情感與承諾，也藉由活動共同支持「地方棒球振興計畫」的核心精神邀請「財團法人基督教芥菜種會」所服務的認養家庭與新住民家庭孩童一同進場觀賽與學習棒球知識，讓更多不同背景的家庭共享職業棒球魅力，打造全民「挺」棒球的溫馨時刻，也展現企業關懷社會、扎根地方體育文化的實質行動。