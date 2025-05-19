土城運校重劃區房價躍上8字頭 信義房屋分析原因

土城運校重劃區近期因實價登錄躍上8字頭，讓土城房市再受矚目，信義房屋專家分析，受惠捷運板南線、科技產業群聚等優勢，又是當地屋齡較新、街廓規劃整齊的區域，近期很受購屋族群青睞。

土城運校重劃區距離頂埔捷運站約10分鐘路程，約10.5公頃，範圍北至中央路四段，東至大暖路，西緊鄰頂新社區，南邊延伸自國道3號，位於電子製造大廠鴻海總部後方，區域產品以預售屋為主，部分已交屋。

信義房屋頂埔捷運店主任林思佑表示，土城運校重劃區受消費者青睞的兩大優勢，第一為接近板南線頂埔捷運站，板南線為台北捷運精華的捷運線之一，可直通板橋與台北市政府等市中心，到台北車站車程僅需30分鐘內，便利的交通優勢，吸引許多外來人口。

第二則是頂埔捷運站周邊近年來不僅有鴻海大廠，也因發展工業立體化、中工雲宇宙AI園區，興建許多商辦大樓，不僅科技廠進駐，也有知名金控進駐，預計將帶來1萬4千個就業機會，產業群聚效應帶來人口紅利，新的建設也取代土城的傳統鐵皮廠房，讓市容煥然一新。

過去土城給外界的印象為位置位於新北第二圈，較為偏遠，林思佑表示，生活機能已逐漸到位，醫療方面有長庚體系的土城醫院、休閒娛樂有日月光廣場，金城路上未來也有萬大線與三鶯線2條捷運線交會，並將增設金城交流道，未來土城將有2個交流道，可望紓解尖峰人潮。

以往被外界視為較大的居住抗性為土城看守所，林思佑表示，土城看守所也計畫遷移到土城司法園區，土城看守所原址也將蓋公園綠地或其他用途，屆時土城市區的生活環境，將更宜居；土城運校重劃區的產品以套房與兩房居多，單價位於65-75萬之間，而部分建案的小坪數物件，因為總價低，單價已上8字頭。