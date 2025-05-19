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高雄9家新創團隊 入選輝達Taipei-1超級電腦算力資源

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市經發局長廖泰翔參訪東豐纖維，聆聽廠方簡介 AI 解決方案，了解如何利用 3D 布料模擬縮短設計時間。圖／高市經發局提供
高市經發局長廖泰翔參訪東豐纖維，聆聽廠方簡介 AI 解決方案，了解如何利用 3D 布料模擬縮短設計時間。圖／高市經發局提供

輝達NVIDIA的超級電腦「Taipei-1」落腳高雄亞灣，高市經發局表示，已成功輔導傳產「東豐纖維」、「台灣福興」等9家新創團隊爭取Taipei-1資源，得以將AI技術應用於在製造業及石化產業等領域，未來將持續推動更多產業升級，讓高雄成為全球AI技術創新與應用的領先城市。

經濟部主導「領航企業研發深耕計畫」（簡稱大A+計畫），促成全球AI晶片大廠輝達NVIDIA在高雄亞灣區內建置超級電腦「Taipei-1」，其AI算力在全球排名前50，並分享算力給台灣產業界、學界與新創公司進行研發使用。

經發局推動「亞灣創新生態系計畫」，近日成功攜手9家新創團隊爭取經濟部Taipei-1超級電腦資源。主要以AI智慧方案協助傳產智慧升級，並爭取國家級算力資源讓技術落實。

局長廖泰翔表示，本次申請國家級大A+算力資源的AI應用方案對應到高雄多項在地產業，包括智慧門鎖業者運用AI優化噴塗流程、紡織業導入3D模擬技術以精練設計成本、石化業應用AI進行巡檢、氣體偵測與設備預防保養。

廖泰翔率團隊走訪高雄傳統產業東豐紡織及台灣福興。其中東興在紡織製造業屹立逾70年，與新創團隊聯覺科技（NunoX）合作。東豐纖維副總經理林益民說，工廠導入AI生成3D布料模擬，可大幅縮短設計時程、降低打樣成本，提升研發效率。

台灣福興是門鎖製造商，此次與新創團隊杰倫智能（Profet AI）合作，運用No-code AutoML平台優化關鍵製程參數，提升金屬件噴塗的品質穩定性，減少塗料浪費。

經發局表示，「亞灣創新生態系計畫」已促成32家企業與27家新創AI團隊參與，帶動超過2億元投資與訂單，高雄正逐步成為數位轉型與AI技術發展的重點基地。

台灣福興運用No-code AutoML平台優化關鍵製程參數，提升金屬件噴塗的品質穩定性。圖／高市經發局提供
台灣福興運用No-code AutoML平台優化關鍵製程參數，提升金屬件噴塗的品質穩定性。圖／高市經發局提供
高市府經發局廖泰翔局長（右四）參訪台灣福興，了解智慧鎖如何運用 AI 改善金屬件噴塗。圖／高市經發局提供
高市府經發局廖泰翔局長（右四）參訪台灣福興，了解智慧鎖如何運用 AI 改善金屬件噴塗。圖／高市經發局提供
高市府經發局長廖泰翔（右三）參訪東豐纖維，東豐副總經理林益民（右二）及經理林明旺（右一）等人陪同解說，了解企業導入AI新創方案後的實際成效。圖／高市經發局提供
高市府經發局長廖泰翔（右三）參訪東豐纖維，東豐副總經理林益民（右二）及經理林明旺（右一）等人陪同解說，了解企業導入AI新創方案後的實際成效。圖／高市經發局提供

超級電腦 AI

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