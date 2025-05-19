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王品500萬會員達陣 瘋美食加菜寵粉、推「吃爆馬拉松」

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品瘋美食歡慶會員數突破500萬人，推出吃爆馬拉松線上遊戲，完成遊戲即可獲得贈菜券。王品集團/提供
王品瘋美食歡慶會員數突破500萬人，推出吃爆馬拉松線上遊戲，完成遊戲即可獲得贈菜券。王品集團/提供

王品（2727）集客神器「王品瘋美食」App，歡慶今年5月會員數突破500萬人，舉辦500萬會員慶，5月20日~6月30日期間推出雙重好禮，第一重：參加吃爆馬拉松線上遊戲，完成遊戲即可獲得品牌贈菜券。第二重：活動期間註冊的新會員，能參加夏慕尼、西堤、肉次方等品牌單人餐券抽獎活動。另外，即日起到6月30日，晉升為「王品瘋美食」三星會員，還有機會抽中5,000點瘋點數。

2020年「王品瘋美食」上線，一次滿足消費者找美食、線上訂位、方便付款、多重優惠等四大需求，僅用269天就完成百萬會員目標，今年5月初會員數更突破500萬人大關，是台灣餐飲業回饋最高、品類最廣、直營門店數最多的App，在王品集團21個品牌、300多家餐廳皆可使用，

荷包縮水、吃飯更要精打細算，「王品瘋美食」盛大舉辦500萬會員慶，加碼贈菜、抽品牌套餐券好禮。5月20日~6月30日參加吃爆馬拉松線上遊戲，完成任務即可獲贈菜券，領取次數無上限。品牌贈菜包含鮑魚干貝海鮮盤、日本極奢A5和牛、黃金軟殼蟹天婦羅等好禮，多吃多划算。

5月20日~6月30日期間註冊的新會員，除了可領百元入會禮（50元抵用券2張）， 有機會獲得夏慕尼、肉次方、西堤等7家品牌單人套餐券外，7月30日前使用完入會禮，再加碼抽品牌雙人套餐券一張，最高能現省3,000多元餐費。

6月30日前，達成消費3次、滿額3,000元門檻，即可晉升為「王品瘋美食」三星會員，再加碼抽瘋點數5,000點，消費1點可折抵1元消費，等於現賺5,000元。升等為四星、五星會員，除了分別加贈瘋點數50點、100點外，再送麻吉同歡券，平日到指定品牌消費，滿足條件門檻，可享一客套餐免費等優惠。

王品瘋美食寵愛會員不手軟，擁有領先業界的3%點數回饋機制、壽星還可享有生日大禮包，陪伴消費者享用美食外，讓消費者成為「賺食俱樂部」一員。目前集團超過五成營收來自會員貢獻，成功把會員變鐵粉。未來也會持續優化、為消費者打造最佳使用體驗，滿足日常用餐、各種聚餐需求。

王品集團

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