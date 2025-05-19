美國奧羅拉市長訪新北 推崇生醫文化成就

2025雙北世界壯年運動會5月17日開跑，新北市接待姊妹市及友好城市外賓，分別來自德國、美國、加拿大、日本、韓國等國。新北市長侯友宜近日接待來自美國科羅拉多州奧羅拉市市長柯夫曼（Mike Coffman）及丹佛台灣商會訪團，雙方就生醫、環保等各項議題交換意見。

奧羅拉市為科羅拉多州第三大城，緊鄰該州首府丹佛市，是丹佛大都會區的重要城市之一，2023年與新北市簽署以文化、教育以及經濟合作的備忘錄。訪團來訪期間，參訪新北晶圓設備商志聖工業（2467）、雙和生醫園區、新北市立圖書館總館和五股夏綠地等新北產業和市政亮點，深入瞭解新北產業與文化面向。

柯夫曼市長特別感謝侯市長邀請，他很榮幸能親自來台支持新北活動。此行他看見台灣在產、官、學、研上的成就，特別是對雙和生醫園區在研究和產業面向的結合應用感到驚豔，也對新北市民可以擁有頗具規模的圖書館感到欣慰，並期盼未來能與新北有更多的合作。