台灣正式邁入無核時代！立委警告：全民恐多繳上千億電費 網轟「用肺發電」

17日台灣核三廠除役，正式宣告「無核家園」上路，國民黨立委許宇甄痛批，這將導致用電成本飆升、供電不穩，全民將因此多繳上千億元電費。消息曝光，引爆網路熱議。

立委批能源政策「高碳、高價、不穩定」

許宇甄指出，台灣3座核能電廠在高峰時期每年可提供約400億度電，平均每度成本僅約1元；但再生能源每度要價5元、天然氣約3.5元。若能延役核電，每年最多可省下1600億元，這筆錢可用於國防、健保與勞保。

她抨擊民進黨政府堅持廢核，卻沒有完整替代方案，導致發電結構更加仰賴天然氣與燃煤，碳排增加、空污風險升高，也將損害AI產業用電穩定性與台灣競爭力。

網友戰翻：核電成本真假、空污誰該背鍋？

PTT網友對此政策反應激烈，有人力挺延役核電，也有網友直指成本數據不可信，「核電一度一元你信喔」、「核廢料都放哪去？」、「核三都到了該除役年限，怎麼還能硬延？」

有支持者認為：「燃煤空污高還貴，非核政策根本是用肺發電」、「一堆高科技產業要用電，這樣撐得住嗎？」

但反方也不甘示弱：「核廢料放你家OK嗎？」、「空氣盒子顯示數據都綠，亂說空氣差」、「碳排跟空污不能混為一談」。

也有不少人關注政治角力：「民進黨的非核政策是宗教信仰嗎？」、「國民黨要支持核電，請先選區表態要蓋核電廠」。