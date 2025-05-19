快訊

美前總統拜登罹攝護腺癌…轉移骨骼無法根治 專家曝存活期

NBA／亞歷山大35分領軍 雷霆搶七大戰痛宰金塊挺進西決

歐洲要團結求「戰略自主」：英國可能重返回歐盟嗎？

台灣正式邁入無核時代！立委警告：全民恐多繳上千億電費 網轟「用肺發電」

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣「核電歸零」，電費恐年增千億！圖／本報系資料照片
台灣「核電歸零」，電費恐年增千億！圖／本報系資料照片

17日台灣核三廠除役，正式宣告「無核家園」上路，國民黨立委許宇甄痛批，這將導致用電成本飆升、供電不穩，全民將因此多繳上千億元電費。消息曝光，引爆網路熱議。

立委批能源政策「高碳、高價、不穩定」

許宇甄指出，台灣3座核能電廠在高峰時期每年可提供約400億度電，平均每度成本僅約1元；但再生能源每度要價5元、天然氣約3.5元。若能延役核電，每年最多可省下1600億元，這筆錢可用於國防、健保與勞保。

她抨擊民進黨政府堅持廢核，卻沒有完整替代方案，導致發電結構更加仰賴天然氣與燃煤，碳排增加、空污風險升高，也將損害AI產業用電穩定性與台灣競爭力。

網友戰翻：核電成本真假、空污誰該背鍋？

PTT網友對此政策反應激烈，有人力挺延役核電，也有網友直指成本數據不可信，「核電一度一元你信喔」、「核廢料都放哪去？」、「核三都到了該除役年限，怎麼還能硬延？」

有支持者認為：「燃煤空污高還貴，非核政策根本是用肺發電」、「一堆高科技產業要用電，這樣撐得住嗎？」

但反方也不甘示弱：「核廢料放你家OK嗎？」、「空氣盒子顯示數據都綠，亂說空氣差」、「碳排跟空污不能混為一談」。

也有不少人關注政治角力：「民進黨的非核政策是宗教信仰嗎？」、「國民黨要支持核電，請先選區表態要蓋核電廠」。

延伸閱讀

小客車降關稅17.5%降至0% 衝擊8.26萬人就業

台積電擬延後…麥格理點名2半導體設備廠 大降目標價「最多減4成」

台新證營業員輕生無關IPO 網不買單猜「案情不單純」怒轟金管會

00878用股票質押借8萬再買進5張！存股哥：持有共141張、成本均價19.75

相關新聞

台灣正式邁入無核時代！立委警告：全民恐多繳上千億電費 網轟「用肺發電」

17日台灣核三廠除役，正式宣告「無核家園」上路，國民黨立委許宇甄痛批，這將導致用電成本飆升、供電不穩，全民將因此多繳上千億元電費。消息曝光，引爆網路熱議。 立委批能源政策「高碳、高價、不穩定」

散裝航運掀新一波漲價潮 裕民、慧洋、新興等可望受惠

貨櫃搶運效應外溢，散裝艙位吃緊。美國總統川普積極促成俄烏和談，帶動市場對戰後重建商機預期，加上美中關稅停戰後，全球港口壅...

散裝航運缺船…短期難解

散裝比起貨櫃有更大的「缺船」問題，業內指出，貨櫃航商在疫情前後大舉造船，新運力相對充足；散裝航運在疫情前後造的船舶不多，...

點子農場／當畫廊成為品味資本教室…

畫廊朋友邀我合作，為收藏家定期開設講座談藝術投資。「這主題太多人談了，而且兩面不討好」我說，藝術家和收藏家會覺得談錢很俗...

友善環境 創造卓越／保障勞動人權 企業永續關鍵

隨著全球性ESG浪潮的興起，勞動人權已經成為全球企業永續發展社會共融面的核心議題，在當今高度競爭的全球經濟環境中，保護勞...

經濟選書／看懂匯率 看懂世界經濟

喝完一杯早晨咖啡後邁開腳步，搭上捷運開啟上班族通勤之路。在捷運上用手機查詢昨天夜裡美股表現，確認前不久剛買的蘋果（App...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。