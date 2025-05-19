散裝航運缺船…短期難解

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

散裝比起貨櫃有更大的「缺船」問題，業內指出，貨櫃航商在疫情前後大舉造船，新運力相對充足；散裝航運在疫情前後造的船舶不多，加上環保海運新規上路後，艙位更吃緊，因此只要有新需求出籠，運價將立即上揚。

根據調查，散裝今明兩年的新船運力供給年增率都低於2%；國內散裝船業界推估，新船訂單平均需約3.5年才能交付，散裝船供給吃緊，只要需求出籠，運價就會立即反彈。

慧洋分析，隨著國際環保法規愈來愈嚴，加上散裝船已多年很難搶到新船承造的艙位，就算目前訂船，交期也長達3.5年以上，預估2025年及2026年散裝船運力供給很低，接近沒有新船交船，市場供、需吃緊。慧洋積極進行船舶汰舊換新，今年還有二艘新船要加入。

裕民表示，只要俄烏停戰，戰後重建需求一定會出籠，目前市場不確定因素還太多，海岬型船大漲是一個好訊息。裕民長期穩紮穩打掌握市場商機，今年3月有一艘巴拿馬型的節能新船加入，增加船隊競爭力。

世界銀行預估，烏克蘭因戰爭期間拉長，未來重建需求商機將達6,000億美元。若戰事確認終止，俄烏戰爭長達三年，烏克蘭被碼頭破壞嚴重，初期需求種類較雜，加上小型船較容易裝卸，初期將以輕便極限型等中小型船舶業者為主，再持續擴大到中、大型海岬型及巴拿馬型。

巴拿馬 散裝船 疫情

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